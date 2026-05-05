Casi di Hantavirus sulla nave da crociera, Gianni Rezza fa chiarezza sui contagi: "Rari da uomo a uomo"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La trasmissione dell’Hantavirus da uomo a uomo è “molto rara”. Lo precisa Gianni Rezza, professore di Igiene e Sanità ed ex direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, cercando di spegnere gli allarmismi sul focolaio scoppiato nella nave Mv Hondius al largo di Capo Verde, che ha provocato tre morti su cinque casi confermati e due sospetti. Nonostante le ipotesi sul contagio a bordo avanzate dall’Oms, l’esperto epidemiologo ha fatto chiarezza sulla diffusione del virus tra esseri umani.

I casi di Hantavirus sulla nave da crociera

L’allerta dell’Oms sulla da nave da crociera in viaggio lungo l’oceano Atlantico è scattata dopo la scoperta dell’hantavirus nei primi due pazienti che hanno manifestato i sintomi, deceduti nella seconda metà di aprile.

Dalle prime indagini sul focolaio a bordo della Hondius, che da giorni sta costringendo all’isolamento in mare oltre 140 persone, l’Organizzazione mondiale della sanità ipotizza che il virus possa essere stato portato sull’imbarcazione dall’esterno, per poi diffondersi tra passeggeri ed equipaggio.

ANSA

L’ipotesi dell’Oms

Anche se la trasmissione dell’hantavirus nell’uomo avvenga principalmente attraverso il contatto con urina, feci o saliva di roditori infetti, l’autorità sanitaria ritiene infatti che in questo caso possa esserci stato un contagio tra esseri umani, favorito da un ambiente affollato come quello della nave da crociera.

A esporre l’ipotesi è stata la direttrice dell’Oms per la preparazione e la prevenzione delle epidemie e pandemie, Maria Van Kerkhove: “Considerata la durata del periodo di incubazione dell’Hantavirus, che può variare da una a sei settimane, presumiamo che i primi siano stati infettati al di fuori della nave” ha dichiarato, spiegando di ritenere “che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo tra coloro che sono stati a stretto contatto”.

Oltre a ricostruire la catena dei contagi a bordo della Hondius, l’Oms ha anche annunciato di aver avviato le procedure per rintracciare i passeggeri del volo con cui la seconda pazienta morta per Hantavirus, è stata evacuata a Johannesburg, in Sudafrica.

I chiarimenti di Gianni Rezza

Mentre la stessa Organizzazione mondiale della sanità ha sottolineato che il rischio di epidemia per la popolazione mondiale è basso, a fare ulteriore chiarezza sui casi di Hantavirus è stato Gianni Rezza, professore di Igiene e Sanità pubblica all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

L’esperto epidemiologo ha spiegato all’Ansa che la trasmissione del virus tra esseri umani è molto rara e che i precedenti contagi tra uomo e uomo sono stati registrati soltanto per il ceppo Andes, circolante in Sud America.

Secondo Rezza, la gestione delle persone a bordo della Hondius sarà complicata, ma la misura della quarantena, “non è ritenuta scientificamente raccomandabile poiché si tratta di un virus che non ha comunque un’alta trasmissibilità“.

“Un’ipotesi potrebbe essere quella di farli rientrare nei propri Paesi – ha spiegato il professore – ma ciò significherebbe creare una movimentazione globale che potrebbe comportare comunque dei rischi; oppure altra ipotesi è la localizzazione di un Paese dove far sbarcare e trattenere i passeggeri per un periodo di sorveglianza clinica attiva e autoisolamento, o ancora il loro trattenimento sulla nave sempre sotto sorveglianza clinica”.