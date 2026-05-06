Casi di Hantavirus sulla nave da crociera, governatore delle Canarie contrario allo sbarco: è scontro

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Lo sbarco alle Canarie della nave da crociera MV Hondius, alle prese con un possibile focolaio di Hantavirus, resta un caso. Dopo il via libera del ministero della Sanità spagnolo, il governatore delle Canarie Fernando Clavijo ha riferito di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale e ha ribadito la sua opposizione: “Non era ciò che era stato concordato”.

L’annuncio del governatore delle Canarie sulla nave da crociera

Il governatore delle Canarie Fernando Clavijo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tve dopo che il ministero della Sanità spagnolo ha concordato con l’Organizzazione Mondiale della Sanità di permettere alla nave da crociera MV Hondius, alle prese con un sospetto focolaio di Hantavirus, di sbarcare nell’arcipelago iberico.

Clavijo ha detto: “Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, nessuna informazione né richiesta da parte della Oms di accogliere la nave. Siamo in attesa di conoscere i criteri tecnici della decisione di inviarla alle Canarie”.

ANSA

Il governatore delle Canarie ha riferito di aver chiesto “un incontro urgente” con il premier Sanchez.

Fernando Clavijo continua a opporsi alla decisione: “Non era quello che era stato concordato“.

Il governatore ha spiegato che alle Canarie “c’è un solo posto letto per accogliere questo tipo di pazienti” e “in tutta la Spagna ci sono solo 7 posti letto specializzati in questo tipo di patologie”.

Il sospetto focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che a bordo della nave da crociera MV Hondius risultano due casi di Hantavirus confermati in laboratorio, ai quali ai aggiungono altri cinque contagi sospetti.

L’Oms ha confermato, inoltre, tre decessi.

La situazione Hantavirus in Argentina, da cui è salpata la nave

La nave da crociera MV Hondius, che attende ancora di sapere se potrà sbarcare alle Canarie malgrado il via libera arrivato dalla Spagna, è salpata dall’Argentina lo scorso 1° aprile.

Il ministero della Salute del paese sudamericano ha reso noto che la stagione 2025-2026 mostra “un numero di casi di Hantavirus che si colloca, per quasi tutto il periodo analizzato, al di sopra della soglia di epidemia“.

Dall’inizio dell’anno sono 41 i contagi di Hantavirus confermati in Argentina.