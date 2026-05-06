Casi di Hantavirus sulla nave da crociera, in Argentina 41 contagi da inizio 2026: "Sopra soglia di epidemia"

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In Argentina, il Paese da cui è salpata la nave da crociera MV Hondius su cui sono stati registrati diversi casi di Hantavirus, si sono verificati 41 contagi dall’inizio del 2026. Il ministero della Salute del paese sudamericano ha riferito che l’attuale stagione epidemiologica mostra una diffusione della malattia “superiore alla soglia di epidemia”.

La situazione Hantavirus in Argentina

La nave da crociera MV Hondius è salpata dall’Argentina il 1° aprile 2026. Il ministero della Salute argentino, come riportato da Quotidiano Nazionale, ha riferito che “a livello nazionale, la stagione 2025-2026 mostra un numero di casi che si colloca, per quasi tutto il periodo analizzato, al di sopra della soglia di epidemia, con un aumento sostenuto dei casi accumulati durante la stagione”.

I contagi confermati di Hantavirus in Argentina dall’inizio del 2026 sono 41.

ANSA

La situazione Hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius

In merito alla situazione Hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che sono stati confermati in laboratorio due casi, a cui se ne aggiungono altri cinque sospetti.

Tre decessi sono stati resi noti dall’Oms.

La direttrice dell’Oms per la preparazione e la prevenzione delle epidemie e pandemie, Maria Van Kherkove, ha riferito: “Considerata la durata del periodo di incubazione dell’Hantavirus, che può variare da una a sei settimane, presumiamo che siano stati infettati al di fuori della nave. Riteniamo che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo tra chi è stato a stretto contatto”.

La Spagna accoglierà la nave da crociera Mv Hondius

Nella serata di martedì 5 maggio, dopo una giornata in cui si è discusso a lungo della possibile destinazione della nave da crociera alle prese con un sospetto focolaio di Hantavirus, il ministero della Salute spagnolo ha annunciato che “la Spagna accoglierà la nave MV Hondius nelle Isole Canarie nel rispetto del diritto internazionale e dello spirito umanitario”.

Sempre nella serata di martedì, come riportato da Adnkronos, è stata disposta anche l’evacuazione via Capo Verde (dove l’imbarcazione era ferma a seguito del rilevamento del focolaio) delle 3 persone sintomatiche presenti a bordo, permettendo alla nave di raggiungere le Isole Canarie.

Alle Canarie l’imbarcazione è attesa entro 3-4 giorni.