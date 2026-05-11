Casi di Hantavirus sulla nave da crociera, parla il capitano della MV Hondius: "Settimane impegnative"

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Il capitano della MV Hondius, Jan Dobrogowski, rompe il silenzio dopo il focolaio di Hantavirus che ha causato tre morti a bordo della nave da crociera. Nel videomessaggio difende la gestione dell’emergenza, in risposta alle indagini internazionali sul contagio e alle polemiche dei passeggeri, secondo i quali i rischi erano stati in un primo momento sottovalutati.

Hantavirus, parla il capitano

Jan Dobrogowski ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo l’avvio del focolaio di Hantavirus che ha colpito la nave da crociera durante la sua lunga traversata atlantica. In un videomessaggio diffuso sui canali social di Oceanwide Expeditions, il capitano ha cercato di difendere la gestione dell’emergenza sanitaria, finita al centro di forti polemiche internazionali.

Dobrogowski ha definito le ultime settimane “particolarmente impegnative”, sottolineando come “ogni immagine e ogni parola possano essere tolte dal contesto” durante una crisi di questa portata.

Il capitano ha poi ringraziato equipaggio e passeggeri per “pazienza, disciplina e gentilezza”, ricordando i momenti di forte tensione vissuti a bordo della nave, rimasta isolata per giorni prima dell’arrivo a Tenerife.

Le accuse all’equipaggio della nave da crociera

La vicenda della Hondius, com’è noto, ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie mondiali dopo la conferma di diversi casi legati al virus Andes, una rara variante di Hantavirus nota anche per la possibile trasmissione interumana.

Le accuse contro il comandante sono esplose dopo le testimonianze di alcuni passeggeri, tra cui lo youtuber turco Ruhi Cenet, che ha denunciato presunti ritardi nella comunicazione dei rischi sanitari.

Secondo diverse ricostruzioni, il primo decesso (un turista olandese di 70 anni) sarebbe stato inizialmente presentato a bordo come una morte per cause naturali. Il comandante avrebbe rassicurato i presenti sostenendo che non vi fossero rischi di contagio immediati, circostanza che avrebbe consentito ad alcuni viaggiatori di interagire con la moglie della vittima (che si sarebbe ammalata di lì a poco) e sbarcare senza particolari restrizioni.

Lo sbarco a Tenerife

Nei giorni successivi, però, la situazione è peggiorata rapidamente. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme alle autorità sanitarie spagnole, olandesi e internazionali, ha coordinato una vasta operazione di evacuazione e rimpatrio dopo l’arrivo della nave nel porto di Granadilla, a Tenerife. I passeggeri sono stati trasferiti con rigidi protocolli sanitari e sottoposti a quarantena nei rispettivi Paesi.

Nel suo messaggio, Dobrogowski ha voluto anche ricordare le vittime del focolaio: “Resteranno ogni giorno nei nostri cuori e nei nostri pensieri”, precisando che il suo compito “non termina con l’approdo alle Canarie”, lasciando intendere che continuerà a collaborare con le autorità impegnate nell’inchiesta sanitaria internazionale.

La compagnia Oceanwide Expeditions ha già chiarito negli ultimi giorni di stare cooperando pienamente con Oms e governi coinvolti per appurare l’origine del contagio e ricostruire l’intera catena epidemiologica. Le indagini si concentrano soprattutto sulla possibilità che alcuni passeggeri abbiano contratto il virus durante una tappa in Sud America, prima della partenza della crociera.