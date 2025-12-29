Casi di influenza K in aumento e picco di contagi previsto per Capodanno, ambulatori e ospedali in affanno

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Aumentano rapidamente i casi di influenza K in tutta Italia, mettendo in difficoltà ambulatori e ospedali durante le feste. Il picco dei contagi è atteso a Capodanno, con numeri in crescita soprattutto tra i bambini. Accanto all’influenza K circolano anche altri virus respiratori, mentre i medici raccomandano cautela e isolamento in presenza di sintomi.

Influenza K, casi in aumento durante le feste

L’influenza K sta registrando un aumento significativo di casi in tutta Italia e sta avendo un impatto diretto sulle festività natalizie e sui programmi di fine anno, con viaggi rinviati, feste annullate e rientri posticipati che stanno accompagnando una diffusione che si è intensificata dopo pranzi, cene e riunioni familiari.

I sintomi più segnalati sono febbre alta, dolori muscolari diffusi, tosse secca e una marcata stanchezza. Secondo le prime valutazioni dei medici, l’attuale ondata influenzale è legata alla variante K del virus A/H3N2, caratterizzata da una maggiore capacità di trasmissione.

ANSA Anche il virologo Matteo Bassetti ha parlato dell’aumento di contagi e casi di influenza k, con il picco previsto per Capodanno

I contatti ravvicinati tipici delle festività e la presenza di bambini in casa hanno favorito la circolazione del virus, portando a un rapido incremento dei casi già prima della fine dell’anno.

Il picco di contagi previsto a Capodanno

Le stime attese dall’Istituto superiore di sanità indicano che il picco dei contagi potrebbe collocarsi tra Capodanno e i primi giorni di gennaio. A livello nazionale si potrebbe arrivare fino a un milione di nuove infezioni respiratorie acute in una sola settimana, con una netta prevalenza di casi di influenza.

Il ceppo K ha rappresentato circa il 90% delle forme influenzali circolanti in Europa nei mesi precedenti e ha continuato a mutare, riducendo l’efficacia della risposta immunitaria naturale.

“Siamo al primo vero picco influenzale della stagione e la variante K si sta dimostrando particolarmente aggressiva e invalidante – spiega Alberto Chiriatti, vicepresidente regionale della FIMMG Lazio – I sintomi sono quelli classici dell’influenza, ma più intensi e prolungati”.

Ambulatori e ospedali in affanno per i contagi

I dati del sistema di sorveglianza RespiVirNet mostrano che i bambini sotto i quattro anni sono la fascia più colpita, con un’incidenza tripla rispetto alla media nazionale. Nelle settimane precedenti al Natale, regioni come Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Sardegna hanno registrato i numeri più elevati di contagi.

Ambulatori di continuità assistenziale e pronto soccorso risultano sotto pressione, mentre le farmacie segnalano una forte richiesta di antipiretici. “Negli ambulatori aperti nei giorni festivi abbiamo registrato accessi record, con oltre 120 pazienti in una sola giornata”, riferisce ancora Chiriatti.

Accanto all’influenza K, continuano però a circolare altri virus respiratori ed enterovirus responsabili di nausea, vomito e diarrea, spesso impropriamente definiti “influenza intestinale”. Le abbuffate natalizie possono accentuare i disturbi gastrointestinali, rendendo più complesso il quadro clinico.

Secondo il virologo Matteo Bassetti, il numero complessivo di persone colpite potrebbe continuare a salire nelle prossime settimane, anche a causa della riapertura delle scuole. Gli esperti raccomandano di restare a casa in presenza di sintomi, contattare il medico e adottare misure di prevenzione come mascherine e igiene delle mani, soprattutto nei contesti affollati.