Casi di influenza K in aumento tra Sardegna, Campania e Sicilia, le Regioni più colpite e il nodo vaccini

L’influenza stagionale, dominata dalla cosiddetta variante K, si diffonde rapidamente in Italia con alcune regioni più colpite, come Sardegna, Sicilia e Campania. Il virus produce sintomi classici ma può portare complicanze respiratorie, aumentando accessi e ricoveri ospedalieri. Diversi esperti sottolineano la corrispondenza fra l’alto numero di casi e un minore ricorso ai vaccini.

Gli ultimi dati sull’influenza

È un’influenza dall’intensità superiore a quella tipica quella che si è manifestata in coda al 2025, determinando un considerevole stress sui reparti ospedalieri e sulle sale di pronto soccorso. La variante K di influenza A H3N2, ormai predominante tra i ceppi circolanti sul territorio italiano, è responsabile di una rapida espansione dei casi: si parla di centinaia di migliaia di nuove infezioni a settimana e di una consistente crescita dei ricoveri.

Secondo le ultime elaborazioni del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, solo nella settimana compresa tra il 15 e il 21 dicembre sono stati stimati circa 950mila nuovi episodi di infezione respiratoria acuta, portando il totale stagionale a circa 5,8 milioni di casi stimati.

Fra i sintomi dell’influenza K la febbre maggiore di 38 gradi centigradi

L’incidenza nazionale è in aumento, passando da 14,7 a 17,1 casi ogni 1000 assistiti, con una frequenza particolarmente alta nella fascia infantile 0-4 anni, dove si osservano circa 50 casi ogni mille assistiti.

Sardegna, Sicilia e Campania le più colpite

Tra le regioni italiane che stanno affrontando maggiori difficoltà ci sono Sardegna, Campania e Sicilia, dove viene registrato il più alto numero di casi.

Molto diffusa è l’incidenza dei ricoveri e degli accessi al pronto soccorso per sindromi respiratorie, in aumento in diverse altre regioni. Fra queste ci sono Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, dove si superano i dati registrati nello stesso periodo della stagione precedente.

Meno vaccini, più casi

Diversi esperti, come il professor Matteo Bassetti del Policlinico San Martino di Genova, sottolineano che l’incidenza è maggiore dove la copertura vaccinale antinfluenzale è risultata più bassa.

Gli specialisti ricordano che, pur non essendo perfettamente corrispondente alla variante K, il vaccino rimane fondamentale per ridurre la probabilità di forme gravi dell’influenza.

Va ricordato che la vaccinazione non esclude il contagio, ma riduce significativamente il rischio di sviluppare complicanze, motivo per cui gli esperti raccomandano la prevenzione attiva attraverso l’immunizzazione.

L’influenza dello scorso anno

Anche durante l’ondata precedente di influenza si era registrata una diffusione straordinaria dei casi in Italia. Secondo i dati RespiVirNet e resoconti ISS, oltre 16 milioni di persone hanno sperimentato sindromi simil-influenzali tra il 2024 e il 2025, coinvolgendo circa il 27,7 % della popolazione nazionale, con incidenze elevate soprattutto nei bambini sotto i 4 anni.

Il picco è stato leggermente inferiore a quello dell’anno precedente (17,4 casi rispetto a 18,4 per mille assistiti), ma la quantità assoluta di contagi è stata storicamente la più alta mai registrata dal sistema di sorveglianza.

In termini di sintomi, la stagione 2024-25 ha presentato i segni canonici dell’influenza stagionale (febbre alta improvvisa, dolori muscolari, affaticamento e disturbi respiratori), sebbene la variabilità dei ceppi e la co-circolazione di altri virus respiratori abbiano contribuito a un quadro più complesso lo scorso inverno.

Dal punto di vista degli effetti sul sistema sanitario si assiste quest’anno, esattamente come l’anno precedente, a un forte carico sugli ospedali e sui servizi di medicina territoriale.