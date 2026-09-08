Casi di lebbra a Roma, non sono autoctoni ma d'importazione: quali sono i sintomi e come si trasmette

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nel 2025 a Roma ci sono stati casi di lebbra. Il dato emerge dalla scheda di rilevazione inviata da Roma Capitale per le spese sostenute per il sussidio a favore di persone affette dal Morbo di Hansen, nome scientifico della lebbra. Si tratterebbe di casi di importazione, quindi non autoctoni. Ma gli esperti invitano a non creare allarmismi, visto che la contagiosità è estremamente bassa in Italia.

Casi di lebbra a Roma: chiesti sussidi alla Regione

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, Roma Capitale ha inviato alla Regione Lazio una richiesta di sussidi pari a 33mila euro per i pazienti colpiti da lebbra e per i loro familiari. Sussidi che la Regione ha concesso per l’anno 2026.

In Italia, secondo i dati disponibili, i casi di lebbra sono meno di una decina all’anno e tutti non autoctoni.

ANSA

Lebbra a Roma e in Italia: il punto dell’esperta

In Italia la lebbra è una malattia infettiva rara e soggetta a notifica, con circa sette nuovi casi registrati ogni anno. A sottolinearlo a LaSalute di LaPresse è Angela Corpolongo, infettivologa dello Spallanzani e presidente della Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute Globale (SIMET), secondo cui non ci sarebbero motivi per parlare di allarme o alimentare allarmismi.

La specialista evidenzia inoltre come la malattia sia poco contagiosa, richieda generalmente un contatto prolungato nel tempo per la trasmissione e disponga oggi di terapie molto efficaci. L’ultimo caso autoctono, fa sapere l’esperta, in Italia risale al 2003 e inoltre quelli che vengono contati come casi di lebbra “possono essere relativi a persone che sono già state trattate e che noi prendiamo in carico con esiti della malattia”.

Nei soggetti sani, spiega l’esperta, la contagiosità è molto bassa perché il sistema immunitario contrasta la malattia. La malattia viene gestita a livello territoriale dal centro di riferimento regionale, che nel Lazio è lo Spallanzani.

Lebbra: sintomi, diagnosi e cure

La lebbra, o morbo di Hansen, è una rara malattia infettiva causata principalmente dal batterio Mycobacterium leprae. La trasmissione avviene probabilmente per via aerea, ma il contagio è poco frequente e richiede generalmente un contatto prolungato.

La lebbra colpisce soprattutto pelle e nervi periferici, provocando lesioni, insensibilità e debolezza muscolare. I sintomi possono comparire anche a distanza di anni dall’infezione. La terapia, basata su una combinazione di antibiotici, è efficace e, se iniziata tempestivamente, consente una prognosi favorevole.

A livello globale, il trend è in calo: nel 2024 i casi sono diminuiti del 5,5% rispetto al 2023. I Paesi più colpiti sono Brasile, India e Indonesia, mentre il rischio maggiore riguarda chi vive a stretto contatto con un paziente non trattato.