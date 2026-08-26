Casi di malaria in aeroporto a Francoforte, un dipendente contagiato è morto: l'ipotesi sulla trasmissione

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Allarme malaria all’aeroporto di Francoforte, in Germania. Sei dipendenti dello scalo hanno contratto la malattia e uno di loro è morto. Le autorità sanitarie tedesche hanno alzato l’allerta, disponendo più controlli e misure di sicurezza. Si tratterebbe di casi di “malaria aeroportuale”, che avvengono quando zanzare infette arrivano dalle aree dove la malattia è endemica via aereo, trasportate nella stiva o nei bagagli.

Malaria all’aeroporto di Francoforte, un morto

Malaria all’aeroporto di Francoforte, in Germania, uno dei più grandi e trafficati del Paese.

Come riporta il quotidiano Bild, un dipendente della società Fraport che gestisce lo scalo è morto dopo essere stato contagiato.

ANSA

Altri cinque lavoratori dell’aeroporto sono stati infettati e sottoposti a cure mediche specifiche.

Le autorità sanitarie hanno alzato l’allerta, prevedendo più controlli e misure di sicurezza.

Diversi casi tra i dipendenti

I contagi sono stati confermati dal Robert Koch Institut, l’ente federale tedesco responsabile del controllo e della prevenzione delle malattie infettive.

I primi casi erano emersi a metà luglio, quando alcuni addetti al carico e allo scarico delle merci avevano contratto la malaria. Al momento non sono stati registrati altri focolai.

Il portavoce di Fraport ha spiegato che la società ha avviato un’ampia campagna di informazione interna per prevenire ulteriori casi.

L’ipotesi sulla trasmissione

Secondo il Robert Koch Institut si tratta di casi della cosiddetta “malaria aeroportuale“, una forma di trasmissione della malattia dovuta alla “importazione” di zanzare infette.

Succede quando delle zanzare vengono trasportate in aereo dalle aree dove la malaria è endemica, tipicamente i paesi tropicali, solitamente tramite bagagli o nella stiva.

Sono contagi relativamente rari, l’ultimo caso del genere in Germania risale al 2023, sempre all’aeroporto di Francoforte.