Casi di meningite e morti in Inghilterra, ministro della Sanità dà l'allarme: "Situazione senza precedenti"

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Nel Sud dell’Inghilterra è allarme meningite, due giovani sono morti a causa dell’infezione e altri ragazzi sono ricoverati in ospedale in condizioni serie. Un focolaio è stato registrato tra l’università del Kent (nell’omonima contea) e una scuola superiore vicina, a Faversham, attorno a Canterbury.

I casi di meningite in Inghilterra

Le autorità sanitarie britanniche della Uk Health Security Agency hanno confermato che, finora, due giovani sono morti per meningite.

Le vittime sono uno studente di 21 anni dell’università del Kent e un 18enne all’ultimo anno di scuola.

ANSA

Altri 11 ragazzi sono ricoverati in condizioni serie in ospedale, in tutto sarebbero stati registrati circa una ventina di casi, sei dei quali apparterrebbero alla categoria B.

Allo scopo di contenere i rischi, le autorità hanno annunciato, d’intesa con il governo, dei controlli precauzionali a vasto raggio in tutta l’area interessata: finora più di 30.000 persone sarebbero state invitate a sottoporsi a esami preventivi.

Come si è diffuso il batterio

Secondo la Bbc, il batterio potrebbe essersi diffuso in un nightclub di Canterbury dove sarebbero stati nei giorni scorsi alcuni studenti, tra quelli poi ricoverati.

L’Università del Kent intanto ha fatto sapere che “la sicurezza dei nostri studenti e del nostro personale rimane la nostra massima priorità. Stiamo lavorando a stretto contatto con i team di sanità pubblica e siamo in contatto con il personale e gli studenti per garantire che ricevano i consigli e il supporto di cui hanno bisogno”.

L’allarme nel Regno Unito

Il ministro della Sanità britannico, Wes Streeting, ha parlato alla Camera dei Comuni di una situazione “senza precedenti” per la diffusione della malattia scatenata dal batterio meningococco B (MenB).

Sempre Streeting ha dichiarato che, nei giorni scorsi, c’è stato anche un caso di contagio di meningite confermato in Francia di una persona che frequenta l’università del Kent.

L’agenzia britannica per la sicurezza sanitaria ha rivelato la presenza di un neonato con infezione da meningococco di gruppo B confermata, che al momento non sarebbe però collegato all’epidemia.

Intanto è stata avviata una campagna di vaccinazione rivolta proprio agli studenti dell’ateneo del Kent che si trova nella storica città di Canterbury. Si tratta di giovani della generazione che non aveva ricevuto una forma di profilassi per la meningite, introdotta nel Regno su neonati e bambini piccoli a partire dal 2015.