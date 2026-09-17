Casi di Mpox anche in Italia, l'allarme dell'Oms sul virus delle scimmie: i sintomi e i rischi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha lanciato un nuovo allarme sull’epidemia di Mpox, conosciuto precedentemente come vaiolo delle scimmie. L’Italia è tra i Paesi in cui il virus sta continuando a circolare. Il rischio per la salute pubblica, a livello mondiale, è considerato “moderato”.

L’aggiornamento dell’Oms sull’epidemia di Mpox

L’Organizzazione mondiale della sanità considera l’attuale epidemia di Mpox un’emergenza classificata, con nuovi focolai segnalati in diversi Paesi e più di mille casi confermati ogni mese: sono queste le conclusioni a cui è giunta la valutazione rapida del rischio globale per la salute condotta dall’Oms nel mese di agosto. I risultati sono stati riportati nell’ultimo report pubblicato dall’agenzia Onu.

A livello mondiale, il rischio per la salute pubblica è stato valutato nuovamente come “moderato“.

I numeri dell’epidemia di Mpox in Italia e nel mondo

Nel report si segnala che, al di fuori dell’Africa centrale e orientale, la trasmissione comunitaria del clade Ib di Mpxv è registrata in Italia e in Repubblica Ceca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera e Regno Unito, anche in reti sessuali di uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini e in reti di prostituzione.

Per quanto riguarda nello specifico il nostro Paese, sono stati rilevati casi del clade Ib del virus anche nelle ultime 6 settimane monitorate (5 contagi). Da gennaio 2024 le notifiche sono state complessivamente 78.

I Paesi che hanno segnalato il maggior numero di casi cumulativi di Mpox dovuti al clade Ib sono Spagna (241 casi), Francia (173), Portogallo (162), Germania (140) e Regno Unito. Nelle ultime sei settimane, invece, il maggior numero di contagi è stato notificato da Portogallo (66 casi), Germania (24), Francia (20), Regno Unito (18) e Irlanda (12).

A livello mondiale, da gennaio 2025 al 31 luglio 2026, i casi di Mpox sono stati in totale 65.784 in 105 Paesi, con 264 morti.

“La trasmissione di Mpox continua a colpire le popolazioni chiave principalmente attraverso la trasmissione sessuale, spesso seguita dalla diffusione all’interno delle famiglie e da focolai nella comunità”, è spiegato nel report.

Nel mese di luglio 2026, la Regione africana dell’Oms ha segnalato più casi confermati rispetto a giugno. Al contrario, la Regione europea e le regioni delle Americhe, del Pacifico occidentale e del Sud-Est asiatico hanno segnalato un numero inferiore di infezioni rispetto al mese precedente. La Regione del Mediterraneo orientale non ha segnalato alcun caso nel luglio 2026, così come a giugno.

L’Oms ha segnalato che, tra le contromisure messe in campo, il 27 agosto scorso ad Addis Abeba, in Etiopia, “è stata lanciata un’iniziativa globale multipartner per migliorare l’accesso ai vaccini anti Mpox”. L’iniziativa ha lo scopo di creare un nuovo meccanismo a lungo termine, nell’ambito del Gruppo di Coordinamento Internazionale (Icg) per la fornitura di vaccini, che consente ai Paesi di richiedere dosi per la risposta a focolai.

Il progetto europeo su Mpox

Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena, coordina il progetto europeo Impact, che, nell’ambito della lotta alla circolazione di Mpox, mira a sviluppare anticorpi monoclonali ad ampio spettro in grado di agire contro più virus della stessa famiglia.

Le sue parole riportate da Adnkronos: “Mpox ci ricorda una lezione che non possiamo dimenticare: i virus continuano a evolvere e a circolare anche quando diminuisce l’attenzione pubblica. Dobbiamo essere capaci di anticiparli. Per questo servono ricerca continua, nuove tecnologie e strumenti che possano essere utilizzati contro intere famiglie di virus. È questa la strada per arrivare preparati di fronte alle future minacce infettive”.

Il team italiano ha già individuato un anticorpo monoclonale in grado di riconoscere bersagli conservati tra i diversi orthopoxvirus e sta lavorando per portarlo avanti nel percorso di sviluppo.

Cos’è Mpox, precedentemente noto come vaiolo delle scimmie

Come spiegato dall’Istituto Superiore di Sanità, Mpox, conosciuto in precedenza come vaiolo delle scimmie o monkeypox, è una malattia infettiva zoonotica causata dal virus monkeypox (MPXV) identificata per la prima volta nell’uomo nel 1970 in villaggi rurali nelle foreste pluviali dell’Africa centrale e occidentale.

L’Mpox è una zoonosi virale e, nei Paesi endemici, la trasmissione avviene in genere da animale a uomo, tramite il contatto diretto con animali infetti.

La trasmissione da persona a persona avviene tramite il contatto stretto e prolungato con una persona sintomatica, ossia attraverso un contatto prolungato faccia a faccia (parlare, respirare o cantare uno vicino all’altro), pelle a pelle (tramite un contatto con lesioni cutanee e durante i rapporti sessuali), bocca a bocca oppure bocca a pelle.

Il MPXV può essere trasmesso anche attraverso oggetti contaminati, come lenzuola, asciugamani, indumenti, dispositivi elettronici e superfici toccati da una persona infetta. Una persona che tocca questi oggetti potrebbe infettarsi se presenta tagli o abrasioni o se accidentalmente si tocca gli occhi, il naso, la bocca o altre membrane mucose.

La trasmissione interumana tramite il contatto fisico stretto, inclusa l’attività sessuale, è stato un fattore significativo nell’epidemia del 2022.

Sono state documentate anche altre vie di trasmissione, come quella tramite la placenta, dalla madre al feto o durante e dopo la nascita attraverso un contatto diretto pelle a pelle tra madre e neonato. Non è ancora chiaro se l’Mpox possa essere trasmesso da una persona all’altra anche tramite sangue, sperma o altri fluidi corporei durante i rapporti sessuali.

L’Mpox è in genere una malattia autolimitante, che dura da 2 a 4 settimane. Alcune persone possono sviluppare una malattia più grave e necessitare di ricovero ospedaliero.

Dopo un periodo di incubazione che può oscillare tra i 5 e i 21 giorni, la malattia in genere è caratterizzata dai seguenti sintomi:

una fase prodromica, che dura tra 0 e 5 giorni, con febbre, intensa cefalea, linfoadenopatia (linfonodi ingrossati), mal di schiena, mialgia e intensa astenia (debolezza).

un’eruzione cutanea, che solitamente si presenta entro 1-3 giorni dalla comparsa della febbre, tipicamente iniziando sul viso e poi diffondendosi ad altre parti del corpo, soprattutto alle estremità (inclusi i palmi delle mani e la pianta dei piedi). Possono essere coinvolte anche le mucose orali, i genitali e le congiuntive.

Nell’epidemia mondiale del 2022, sono state riscontrate alcune differenze nel periodo di incubazione, che può variare da 7 a 8 giorni con periodi anche più brevi tra i 2 e i 4 giorni. Sono stati anche descritti quadri clinici atipici.

Il tasso di letalità dell’Mpox variava storicamente dallo 0% all’11% nella popolazione generale delle aree endemiche e risulta più alto tra i bambini piccoli. Sono disponibili dati limitati sul tasso di letalità nell’epidemia in corso dal 2023.