Casi di polmonite da influenza in aumento, Bassetti indica i segnali pericolosi dalla tosse al dolore al petto

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

I casi di polmonite da influenza sono in aumento, l’infettivologo Matteo Bassetti ha invitato i cittadini a fare attenzione ad alcuni specifici segnali che possono indicare che si è affetti dal malanno. Il medico ha evidenziato che sono in crescita anche gli accessi al pronto soccorso a causa della diffusione della malattia.

I segnali della polmonite da influenza

In un video pubblicato sui suoi canali social, l’infettivologo Matteo Bassetti ha evidenziato come in Italia ci siano “davvero tanti” casi di polmonite in questo periodo, con il conseguente aumento degli accessi al pronto soccorso.

Il medico ha ricordato che sicuramente non si deve andare in ospedale dopo due o tre giorni di febbre.

ANSA

L’infettivologo Matteo Bassetti

“Dobbiamo avere paura – ha invece detto Bassetti – e andare al pronto soccorso quando, insieme alla febbre, c’è l’insufficienza respiratoria”.

In pratica bisogna verificare con il saturimetro se la saturazione scende sotto il 90% o 88%, “se normalmente siamo al 97% o 98%, quindi una decina di punti in meno”.

I sintomi che possono indicare polmonite da influenza sono poi “dolore al petto, tosse insistente, forte che non recede con nessun tipo di trattamento”.

Bassetti ha ribadito che “questi sono segnali che ci devono far pensare che è bene farsi vedere da un medico perché potrebbe esserci una broncopolmonite da influenza”.

Chi colpisce la polmonite da influenza

L’infettivologo, sempre nel video, ha spiegato che le broncopolmoniti da influenza stanno colpendo non solo “le persone più fragili e le persone più anziane, ma molto anche i giovani”.

Il messaggio che, secondo il medico, bisogna dare è appunto di fare attenzione ai segnali che possono indicare una polmonite perché “l’influenza è tutto tranne che un’infezione banale e può colpire tutti da zero a cento anni”.

L’invito è a vaccinarsi, anche in questo giorni “perché la vaccinazione evita che l’influenza si manifesti in forma grave” e la polmonite viene prevenuta dal vaccino.

Quando è previsto il picco d’influenza

Dal 22 al 28 dicembre l’incidenza è stata pari a 14,5 casi per 1000 assistiti, in leggero calo rispetto ai 17,1 casi dei sette giorni precedenti.

Il picco è previsto dopo la Befana con l’ultima crescita dei casi. Sono stimati circa 820.000 nuovi influenzati, per un totale di 6,7 milioni dall’inizio della sorveglianza per la stagione influenzale 2025-2026.

La variante K si sta diffondendo rapidamente e si è rivelata come l’influenza stagionale europea per eccellenza, che ha dominato sulle altre varianti.