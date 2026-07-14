Casi di scabbia in una Rsa di Sesto Fiorentino, contagi tra operatori e ospiti: i sintomi e come curarla

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La scabbia torna a impensierire l’Italia, dopo che ben 14 casi sono stati notificati all’Igiene Pubblica dell’Asl Toscana Centro nella Rsa Villa Solaria di Sesto Fiorentino. A essere coinvolti 8 operatori della struttura e 6 ospiti su 62: sono scattate nell’immediato profilassi e misure di isolamento, con la situazione che è stata giudicata sotto controllo.

Sesto Fiorentino, 14 casi di scabbia

A rendere nota la situazione nella Rsa Villa Solaria di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, è stata l’Asl Toscana Centro. Dei 14 casi di scabbia rilevati all’interno della struttura, 8 riguardano gli operatori e 6 gli ospiti della struttura, su un totale di 62 anziani residenti e 35 operatori sanitari impiegati nella casa di riposo, di proprietà del Comune e gestita dalla Cooperativa Proges.

La segnalazione della sintomatologia riconducibile alla scabbia risale a venerdì 10 luglio. Nella stessa giornata, l’Ufficio Igiene Pubblica ha effettuato un sopralluogo nella struttura.

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Alla presenza del direttore della Rsa e della coordinatrice infermieristica, sono state fornite le prime indicazioni sulle misure di igiene e prevenzione da adottare, con il coinvolgimento dei medici curanti per gli ospiti e del medico competente per gli operatori.

Le misure nella Rsa

Per tutti i 14 casi sono già stati avviati i trattamenti terapeutici prescritti e sono state adottate le misure preventive di isolamento funzionale.

Gli ospiti contagiati sono stati sistemati in camere da due posti letto, con l’obbligo di restare in stanza e di non accedere agli spazi comuni. Ai familiari resta comunque garantito l’accesso alla struttura, a condizione di indossare i dispositivi di protezione individuale.

L’Asl ha precisato che la situazione è sotto controllo e che le condizioni di salute delle persone colpite non destano preoccupazione. L’attività di sorveglianza proseguirà nei prossimi giorni in raccordo con la Società della Salute.

Cos’è la scabbia e come si cura

La scabbia è una parassitosi cutanea causata dall’acaro Sarcoptes scabiei, che scava cunicoli sotto la pelle provocando un prurito intenso, tipicamente peggiore di notte.

La patologia si trasmette per contatto diretto prolungato o attraverso oggetti contaminati come lenzuola e indumenti. Il trattamento di prima linea prevede l’uso di creme a base di permetrina al 5% o di benzoato di benzile, da ripetere a distanza di una settimana.

Quello di Sesto Fiorentino non è un episodio isolato. Secondo l’European Centre for Disease Prevention and Control, è stato registrato in Italia, Francia e Regno Unito un aumento dei casi del 20-40% rispetto al periodo pre-pandemico, legato a maggiore mobilità e affollamento in Rsa e scuole.

In Italia gli esperti della SIDerF stimano addirittura un incremento fino al 750% rispetto ai decenni precedenti. Nelle ultime settimane sono stati segnalati anche casi di scabbia tra i migranti sbarcati a Pozzallo. Il fenomeno appare in crescita costante, secondo quella che le autorità sanitarie definiscono una “riemergenza ciclica” da monitorare con attenzione