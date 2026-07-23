Casi di virus Toscana a Morrovalle e Modena, può essere trasmesso da pappataci: quali sono i sintomi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo la segnalazione di un caso di infezione da Toscana virus all’Asl di Modena, è arrivata la conferma di un altro caso accertato nel territorio di Morrovalle. Il TOSV si tratta di un virus non molto conosciuto, trasmesso dai cosiddetti pappataci e viene associato a casi di meningite e meningoencefalite. L’AUSL di Modena ha sottolineato quali interventi compiere per ridurre la presenza di insetti e il rischio sanitario.

Casi di virus Toscana a Morrovalle e Modena

Il servizio di igiene pubblica della AUSL di Modena ha registrato un caso di infezione da virus Toscana dovuto alla puntura di pappataci. La donna è stata ricoverata all’ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni sono fortunatamente in miglioramento.

Un altro caso è stato invece segnalato dall’azienda sanitaria territoriale di Macerata, nel territorio di Morrovalle. Di questa segnalazione non si conoscono i dettagli, l’età o le condizioni della persona infetta.

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Entrambi i comuni però si sono subito attivati per fare prevenzione. Infatti, a trasmettere questo virus sono degli insetti noti come pappataci che si trovano negli spazi verdi o dove ristagna dell’acqua. Particolare attenzione deve essere posta agli edifici abbandonati o in stato di degrado, ma anche da parte di chi svolge attività lavorativa all’aperto, dall’agricoltura alla manutenzione del verde, o per chi pratica escursionismo.

Come si trasmette

Il virus che prende il nome dalla regione Toscana è stato isolato dall’inizio degli anni 70, ma non è molto conosciuto. Si tratta di un virus che viene trasmesso dai flebotomi, i cosiddetti pappataci. Si registrano casi soprattutto nei mesi estivi, per via della stagionalità con la quale le larve si sviluppano.

Infatti, i pappataci sono insetti simili a zanzare, con punture particolarmente fastidiose e irritanti. Si trasmette proprio attraverso queste. Per questo, tra le forme di prevenzione più consigliate da non sottovalutare, c’è l’utilizzo di repellenti. Gli esperti raccomandano l’applicazione frequente a causa della sudorazione nei mesi estivi, che diluisce le sostanze repellenti.

Al contrario delle zanzare, le larve non si sviluppano in presenza di acqua, ma in luoghi umidi e bui. Per esempio accumuli di foglie, detriti, pietre, letame o tane di animali. Per questo tra le persone più a rischio si trovano proprio i lavoratori esposti al verde, dall’agricoltura all’allevamento, fino ai manutentori del verde anche in città.

Quali sono i sintomi

Il virus Toscana generalmente nella maggior parte dei casi decorre in maniera asintomatica, con sintomi lievi come febbre e cefalea. Solo in qualche raro caso provoca gli effetti più gravi come meningite o meningoencefalite.

Se nella maggior parte dei casi provoca una forma febbrile lieve che può variare da pochi giorni a due settimane, nelle forme più gravi l’inizio della sintomatologia è improvviso e caratterizzato da mal di testa, febbre, nausea, vomito e dolori muscolari. Un possibile sintomo riconoscibile è quello dell’eritema cutaneo maculo-papulare.

Al momento non esiste una terapia specifica e il trattamento avviene con riposo, antipiretici e antinfiammatori. Non esiste neanche un vaccino e quindi le uniche misure efficaci sono la prevenzione e, nei casi più gravi, il trattamento in ospedale.