Casi di West Nile in Emilia-Romagna e contagi a Novara, la situazione del virus trasmesso dalle zanzare

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Così come avvenuto lo scorso anno, anche quest’estate sono comparsi i primi casi di West Nile. A Novara sono stati individuati i primi due casi del 2026. Entrambe le persone sono risultate positive e si trovavano presso l’ospedale Maggiore di Novara. In Emilia-Romagna sono state individuate zanzare positive al West Nile in tutte le sei province dell’Emilia.

West Nile, i casi in Italia

NovaraToday ha aggiunto ulteriori dettagli ai due casi di persone risultate positive al West Nile.

Il primo caso è stato riscontrato il primo di luglio e si tratta di un residente in provincia di Novara, a Romentino.

La seconda persona è risultata positiva l’8 luglio.

I due avrebbero oltre 70 anni e sarebbero stati in ospedale per altri motivi.

La positività sarebbe emersa attraverso le analisi.

La situazione in Emilia Romagna

Come riporta Today, sarebbero state individuate zanzare positive al West Nile in tutte le sei province dell’Emilia.

La Regione ha spiegato in un comunicato che “il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell’uomo”.

Si teme “che nelle prossime settimane si potranno osservare casi di forme gravi di malattia West Nile”.

In Emilia-Romagna la circolazione è “endemica”, ma la preoccupazione è data dalla precocità della diffusione del virus.

Le parole di Matteo Bassetti

In un post sui social, Matteo Bassetti ha spiegato che quanto sta accadendo in Emilia Romagna è una situazione eccezionale.

“Nell’1 per cento dei casi, quando colpisce soprattutto anziani o immunodepressi comporta febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, fino a meningite o encefalite. Queste forme neurologiche possono portare alla morte”, ha allertato l’esperto.

L’infettivologo si è poi soffermato sulla capacità dell’Italia di rispondere ad un aumento dei casi.

“Siamo sicuri che in Italia siamo pronti ad affrontare il problema? I test diagnostici sono disponibili ovunque? I medici del territorio e degli ospedali sono preparati? Ne sanno riconoscere i sintomi? I pazienti sanno dove andare? Sono state fatte le disinfestazioni a livello locale?”, queste le parole di Matteo Bassetti.