Casi gruppo Facebook Mia Moglie, parlano le vittime tra rabbia e choc: "Mi sono sentita sbagliata"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Dopo la chiusura del gruppo Facebook “Mia Moglie”, ne quale i membri condividevano sul social network foto intime delle loro compagne, a insaputa delle stesse, alcune vittime stanno raccontando lo choc e le sensazioni provare nello scoprire l’accaduto. C’è chi ha cacciato di casa il partner, chi viene minacciata dallo stesso e chi riferisce di essersi sentita sbagliata, tradita e umiliata.

Il racconto di una delle vittime del gruppo Facebook “Mia Moglie”

Le testimonianze raccolte raccontano di una ferita che va oltre l’intimità personale, toccando fiducia e dignità.

Una delle vittime, al Corriere della Sera ha descritto il momento in cui ha visto la sua foto condivisa senza permesso dal marito nel gruppo Facebook Mia Moglie.

ANSA

Il nome del gruppo Facebook Mia Moglie ora chiuso dalla piattaforma

“Ero io, in primo piano. Non c’erano nomi né il viso, ma è ovvio che mi sono riconosciuta. C’era la mia camera da letto, c’erano delle cose che fanno parte di me, della mia vita…”, ha detto.

La donna ha spiegato di aver sentito “come se tutto attorno a me cascasse giù. Partecipante anonimo 127, cioè mio marito, mi aveva esposta sulla piazza del Web in quel gruppo di guardoni che facevano commenti ributtanti”.

Alle spiegazioni chieste al partner, l’uomo ha tentato di minimizzare dicendo che stava “solo giocando“. La donna lo ha cacciato di casa sottolineando che ciò che ha fatto il marito non è stato un gioco ma un gesto che “ha un nome: si chiama violenza“.

La vittima che si sente “sbagliata”

Non tutte le vittime dell’accaduto sono state in grado di reagire come la donna che ha parlato con Il Corriere della Sera. C’è chi, per esempio, ha riferito di essersi sentita in difetto.

Una testimonianza, raccolta dall’Agenzia Dire e condivisa sulla community Facebook “Alpha Mom”, ha raccontato di sentirsi “totalmente freezata, quello che ho letto su di me è stato agghiacciante“. Alla richiesta di spiegazioni al marito, anche in questo caso l’uomo ha sminuito il gesto, definendolo “un gioco” per “vantarsi della mia bellezza”. “Mi sono sentita sbagliata, spezzata in due”, ha confidato la donna.

La vittima ha confidato di aver provato “ribrezzo, sconforto, delusione, paura” dopo aver scoperto le foto del suo corpo nudo diffuse proprio dall’uomo con cui aveva creato una famiglia.

“La mia situazione è molto complessa. Lui non vuole andare via, mi urla contro – ha spiegato la donna – e mi accusa di voler sfasciare il nostro matrimonio per una scemenza. Sostiene che sto esagerando, che sto esasperando tutto”. Lei non ha un posto dove andare e il suo stipendio non le permette di riuscire a mantenersi. Su consiglio di altre persone, la vittima avrebbe ora deciso di ricorrere a un avvocato per capire come agire.