Casi Hantavirus in aumento, positivo membro dell'equipaggio della MV Hondius sbarcato in Spagna: 12 contagi

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Salgono a 12 i casi, tra sospetti e confermati, legati all’epidemia di Hantavirus. Un membro dell’equipaggio della nave da crociera MV Hondius, sbarcato inizialmente a Tenerife e successivamente rimpatriato nei Paesi Bassi, è risultato positivo al test. L’uomo si trovava in quarantena domiciliare e, dopo il riscontro della positività, è stato ricoverato in ospedale in isolamento a scopo precauzionale.

Casi Hantavirus in aumento: cosa sta succedendo

Il bilancio attuale, confermato dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, registra anche 3 decessi.

Come riporta il Corriere della Sera, non si sono verificati nuovi decessi dopo il 2 maggio, giorno in cui l’epidemia è stata ufficialmente segnalata per la prima volta all’Oms.

L’Oms ha invitato i Paesi coinvolti a mantenere la massima attenzione, monitorando passeggeri e personale per tutta la durata della quarantena.

Attualmente sono sotto osservazione più di 600 contatti in 30 diverse nazioni, mentre si lavora all’individuazione di un ristretto numero di soggetti considerati ad alto rischio.

La MV Hondius si trova ormeggiata dal 18 maggio nel porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove sono in corso le necessarie operazioni di sanificazione.

Cosa pensa la Ue sul rischio pandemia

Le istituzioni europee escludono il pericolo di una crisi sanitaria su larga scala.

Il commissario Ue ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, ha rassicurato l’europarlamento spiegando che non ci sono elementi che facciano temere l’inizio di un focolaio di grandi proporzioni.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) continua a considerare molto basso il rischio per la popolazione generale in Europa.

La Commissione europea ha sottolineato la tempestività degli interventi sanitari e della protezione civile, pur ribadendo la necessità di non abbassare la guardia.

A causa di un periodo di incubazione piuttosto lungo, che può variare da una a sei settimane, non è infatti esclusa la comparsa di ulteriori casi isolati nei prossimi giorni.

L’appello dei medici

L’Hantavirus non ha le caratteristiche per scatenare una pandemia globale, ma può comunque essere la causa di focolai epidemici di grave entità. Per questa ragione, gli esperti sottolineano l’importanza di una diagnosi tempestiva.

Il professore associato Emanuele Durante Mangoni, esponente dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli e membro del direttivo della Società Italiana di Medicina interna (Simi), ha evidenziato la necessità che la classe medica impari a riconoscere rapidamente la patologia.

Il gruppo di lavoro guidato dallo specialista ha realizzato un dossier scientifico, di prossima pubblicazione sullo European Journal of Internal Medicine, per fornire a medici internisti e medici di medicina generale le linee guida fondamentali per la gestione clinica del virus Andes, sfruttando l’esperienza di preparazione precoce appresa durante l’emergenza Covid-19.