Casi Hantavirus, Leo Schilperoord è il paziente zero sulla nave da crociera: chi era il 70enne morto a bordo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’Oms ha identificato in Leo Schilperoord il paziente zero del focolaio di hantavirus sulla nave MV Hondius. Il 70enne olandese e la moglie sono deceduti dopo aver contratto la variante andina, probabilmente in una discarica di Ushuaia durante un’escursione di birdwatching. Le autorità indagano sulla catena di contagi scatenata dal ceppo capace di trasmettersi tra umani.

Leo Schilperoord: dalla passione ornitologica al contagio

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha identificato in Leo Schilperoord, ornitologo olandese di 70 anni, il “paziente zero” del letale focolaio di hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius. L’uomo, originario di Haulerwijk, stava viaggiando da quattro mesi in Sudamerica insieme alla moglie Mirjam, anche lei deceduta a causa dell’infezione.

La passione per il birdwatching, che ha spinto la coppia a esplorare zone remote di Argentina e Cile, sarebbe stata la causa del contatto fatale con il virus nella sua variante andina. La coppia era arrivata in Argentina nel novembre scorso per un lungo viaggio dedicato all’osservazione della fauna selvatica. Dopo aver attraversato Uruguay e Cile, gli Schilperoord sono tornati in Argentina a fine marzo 2026.

ANSA

Secondo le ricostruzioni delle autorità sanitarie, il punto di esposizione sarebbe stata una discarica municipale nei pressi di Ushuaia, visitata il 27 marzo. Gli esperti ritengono che l’infezione sia avvenuta tramite l’inalazione di particelle di escrementi o urina di ratti dalla coda lunga (pygmy rice rats), portatori del ceppo Andes, che infestano l’area dove gli appassionati cercano specie necrofaghe.

Il decorso della malattia sulla MV Hondius

Il 1° aprile, Leo Schilperoord e la moglie si sono imbarcati sulla MV Hondius. Il 6 aprile l’uomo ha manifestato i primi sintomi: febbre, mal di testa e diarrea.

Con il peggioramento delle condizioni respiratorie, Schilperoord è morto a bordo l’11 aprile. Successivamente, la moglie è sbarcata sull’isola di Sant’Elena e ha tentato il rientro via Sudafrica, ma è collassata in aeroporto a Johannesburg.

La gravità del caso risiede nella specificità del ceppo Andes, definito dal ministro della Salute sudafricano come “l’unico ceppo, tra i 38 conosciuti, in grado di trasmettersi da una persona all’altra“.

La polemica sull’origine del focolaio di hantavirus

L’identificazione di Ushuaia come epicentro ha scatenato la reazione degli esponenti politici della provincia di Tierra del Fuego.

Juan Facundo Petrina, direttore dell’epidemiologia locale, ha parlato di una “campagna diffamatoria”, sottolineando che la coppia ha trascorso solo due giorni nella zona e che il territorio non ha mai registrato casi di questo tipo.

Molti epidemiologi indipendenti suggeriscono invece che il contagio possa essere avvenuto nelle zone boschive della Patagonia centrale, dove i ratti portatori della variante andina sono più diffusi e dove sono stati segnalati casi recenti.