Casi Hantavirus, per il ministro Orazio Schillaci "nessun pericolo in Italia" per il virus che preoccupa tutti

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Non c’è alcun pericolo di diffusione di Hantavirus in Italia. Lo ha assicurato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel giorno in cui sono stati messi in quarantena obbligatoria sia il 24enne di Torre del Greco, che il 25enne calabrese, entrambi marittimi e tra i 4 passeggeri del volo Klm sul quale era salita una donna poi deceduta per la malattia.

Le parole di Schillaci sull’Hantavirus

“Siamo lavorando a questa circolare – ha spiegato il ministro della Salute Orazio Schillaci al Tg1 – perché è importante fare il punto e dare informazioni alle Regioni seguendo i protocolli nel rispetto della massima sicurezza”.

“Ma oggi in Italia non c’è alcun pericolo“, ha chiarito Schillaci.

“È un virus molto diverso dal covid – ha spiegato – ha bassa contagiosità ci siamo attivati subito: abbiamo un servizio sanitario di grande efficienza”.

ANSA

Il titolare della Salute ha specificato che non si hanno ancora i “risultati dei test dei 4 pazienti” ma che “stanno bene, sono asintomatici e seguiti con attenzione”.

Oltre ai due marittimi di 24 e 25 anni, sono in quarantena anche una donna fiorentina che terminerà il periodo di osservazione l’8 giugno e un medico sudafricano anche lui in isolamento in Veneto.

La circolare conterrà indicazioni su tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari e punta a fare un quadro sulla situazione e indicare cosa fare, anche sulla base delle indicazioni Ecdc, l’European centre for disease prevention and Control, in caso di persone che dovessero mostrare sintomi riconducibili al contagio.

Le ordinanze e i prelievi

Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha firmato un’ordinanza in cui si stabilisce per il giovane marittimo un periodo di isolamento di 45 giorni, l’invito a restare in una stanza singola con bagno dedicato, il costante monitoraggio della temperatura e l’utilizzo di una mascherina Ffp2 in presenza di altre persone.

Anche la sindaca di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), Giusy Caminiti, ha posto in quarantena obbligatoria il 25enne che dovrà restare in isolamento per 45 giorni ed è costantemente monitorato.

Sono stati effettuati a Padova i prelievi di sangue sul cittadino sudafricano sottoposto a isolamento e controlli perché considerato “contatto a basso rischio” con la passeggera del volo Klm, morta per hantavirus. Il campione di sangue prelevato è stato trasportato all’Istituto Spallanzani di Roma per gli esami sierologici e molecolari.

Per quanto riguarda invece la donna di Firenze in isolamento “è asintomatica” e “già la prossima settimana insieme ai medici, se lei continuasse a non avere alcun sintomo, potremmo dare come positivamente sviluppata l’osservazione che, comunque sia, terminerebbe in ogni caso l’8 giugno”, fa sapere il governatore della Toscana Eugenio Giani.

Intanto il presidente di Farmindustria Marcello Cattani ha spiegato che la strada per arrivare ad un vaccino contro l’Hantavirus “è assolutamente percorribile, ma siamo confidenti che non ve ne sarà l’esigenza, perché l’attuale focolaio non diventerà una epidemia o pandemia”.