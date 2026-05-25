Casi sospetti di Ebola in Italia, due persone rientrate dall'Uganda ricoverate al Sacco di Milano: i sintomi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Due cooperanti italiani rientrati dall’Uganda sono stati ricoverati in isolamento all’ospedale Sacco di Milano con sintomi che possono far pensare a dei casi di Ebola. Sebbene le autorità sanitarie e l’assessore Guido Bertolaso ritengano molto più probabile una diagnosi di malaria, sono stati attivati tutti i protocolli precauzionali biologici in attesa dei risultati dei test.

Ebola, allerta per i casi dopo il rientro dall’Uganda

L’allarme è scattato nella mattinata di domenica 24 maggio 2026, quando due cittadini italiani appartenenti a una missione umanitaria, una donna di 33 anni residente a Lurate Caccivio e un uomo di 30 anni residente a Bulgarograsso, sono sbarcati all’aeroporto di Malpensa provenienti da un soggiorno di circa tre mesi in Africa.

I due cooperanti viaggiavano insieme ai rispettivi nuclei familiari per un totale di sette persone. A causa della comparsa di uno stato febbrile acuto associato a disturbi gastrici nelle prime ventiquattro ore dal rientro, le autorità sanitarie hanno immediatamente attivato le procedure precauzionali di massimo isolamento biologico con il supporto dei Vigili del Fuoco, con l’isolamento in ospedale.

ANSA

Il Ministero della Salute, in costante contatto con la Regione Lombardia e con i comitati di sicurezza europei, ha rassicurato la popolazione confermando che i protocolli nazionali sono pienamente operativi e che il livello di rischio effettivo sul territorio italiano rimane estremamente basso.

L’isolamento all’ospedale Sacco di Milano

I due pazienti sono stati trasferiti d’urgenza presso i reparti specializzati ad alto biocontenimento dell’ospedale Sacco di Milano per essere sottoposti ad esami approfonditi.

L’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ha spiegato che dopo il rientro i due hanno manifestato “una sintomatologia di febbre, in un caso molto alta con nausea, vomito, diarrea, e anche una leggera sintomatologia di carattere neurologico”.

I medici del nosocomio considerano tuttavia molto probabile una diagnosi alternativa, legata al fatto che la figlia della paziente aveva già contratto l’infezione durante il soggiorno, ritenendo che “la causa più possibile sia quella di una malaria, magari anche malaria cerebrale”.

Per quanto riguarda il secondo cooperante, è stata rilevata una temperatura più lieve con “sintomi vaghi di problematiche di tipo intestinale”, ma ha ribadito che “poiché provengono da una zona che è interessata in questo momento dall’epidemia, ovviamente è scattato immediatamente quello che è il nostro meccanismo di vigilanza e di sorveglianza“.

L’identificazione del virus Ebola attraverso i sintomi

La necessità di eseguire test clinici ad ampio spettro deriva dalla complessa diagnosi differenziale che caratterizza questa grave patologia, spesso difficilmente distinguibile nelle fasi iniziali da altre infezioni come la febbre tifoide, la meningite o la stessa malaria.

Secondo le linee guida diffuse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la malattia presenta un periodo di incubazione che varia dai 2 ai 21 giorni e il soggetto infetto non è in grado di trasmettere il contagio fino alla comparsa dei primi sintomi. Il quadro clinico iniziale si sviluppa in modo improvviso ed è caratterizzato da febbre, spossatezza, dolori muscolari, mal di testa e mal di gola.

La patologia evolve poi in modo acuta con vomito, diarrea, eruzioni cutanee e alterazioni delle funzioni renali ed epatiche, fino ad arrivare nei casi più rari a emorragie interne ed esterne. Trattandosi di un’infezione ad alta letalità che si trasmette esclusivamente tramite il contatto diretto con fluidi corporei biologici, la tempestività dei protocolli di isolamento rappresenta la principale misura di tutela.