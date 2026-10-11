Casini annuncia l'addio al Parlamento, "Dopo 44 anni non mi ricandiderò": futuro al Quririnale?

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Pier Ferdinando Casini ha annunciato il ritiro dall’attività politica. “Alle prossime elezioni politiche, dopo 44 anni, non mi ricandiderò. Lascio il Parlamento“, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. L’ex presidente della Camera non si è poi sbilanciato sulle voci che lo vogliono tra i papabile come prossimo presidente della Repubblica: “Al Quirinale non ci si candida, si viene eletti”.

Casini annuncia l’addio al Parlamento

Figura politica storica che ha attraversato la Prima e Seconda Repubblica, Pier Ferdinando Casini, 70 anni, è in Parlamento dal 1983.

Ad annunciare l’addio è stato lui stesse, tramite un’intervista esclusiva concessa a Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera.

“Ritengo sia giunto il momento di cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno agli elettori. Ringrazio tutti per la fiducia che m’è stata finora accordata. Mi fermo qui“, ha detto Casini.

Casini lascia la politica dopo 44 anni

Dopo 44 anni di attività, dunque, Casini non si ricandiderà. Dice di aver parlato a lungo di questa decisione solo con i figli.

“Fin da giovane, del resto, ho sempre creduto che la cosa più difficile, in politica, non sarebbe stato tanto arrivare o rimanere, anche se poi rimanere non è che si sia rivelato così facile: il passaggio realmente complicato sarebbe stato individuare il momento giusto in cui fermarsi”, ha spiegato.

Casini ha messo piede per la prima volta a Montecitorio nel luglio 1983: inevitabilmente sono tantissimi gli aneddoti di un politico che ha vissuto un buon pezzo della storia italiana e internazionale.

Tutti i suoi ricordi, da Wojtyla a Meloni

Il giorno più bello della sua carriera, come raccontato al Corriere della Sera, è stato “quando, da presidente della Camera, ricevetti Giovanni Paolo II. Un uomo, un santo, che a un cristiano come me trasmetteva sensazioni irripetibili”.

Casini ha poi definito Silvio Berlusconi “il più carismatico: il suo desiderio di piacere era così forte che finiva per piacere pure ai suoi nemici”.

La premier Giorgia Meloni, invece, secondo lui, “ha dimostrato una consistenza notevole perché ha tenuto sulle spalle tutto il peso della coalizione. A volte, però, per essere coerente, rischia di passare per testarda”.

Un passaggio anche su Elly Schlein: È testarda anche lei. E sarebbe un grave errore sottovalutarla. Molti dimenticano che è capace di parlare a un mondo giovanile non omologato alla politica tradizionale”.

Futuro al Quirinale?

Nella parte finale dell’intervista c’è un breve passaggio che riguarda il Quirinale.

Tra due anni, infatti, il Parlamento dovrà eleggere il successore di Sergio Mattarella e quello di Casini è uno dei nomi che circolano come possibile prossimo presidente della Repubblica.

“Come dimostra la storia della Repubblica, al Quirinale non ci si candida, si viene eletti”, ha risposto Casini.

Chi è Pier Ferdinando Casini

Nato a Bologna, di cui è tifosissimo, nel 1955, Casini è cresciuto politicamente nelle Democrazia Cristiana, diventando subito collaboratore di Arnaldo Forlani e presidente dei giovani democristiani.

Dopo lo scioglimento della DC nel 1994, è stato tra i fondatori del Centro Cristiano Democratico, con cui ha aderito alla coalizione di centro-destra guidata da Silvio Berlusconi.

Dal 2001 al 2006 è stato presidente della Camera dei Deputati durante la XIV legislatura. Nel 2002 ha fatto confluire il CCD nell’Unione di Centro (UDC), per poi rompere l’alleanza con Berlusconi nel 2008.

Nel 2018 è stato eletto al Senato come indipendente, avvicinandosi all’area del Partito Democratico, confermandosi tra i parlamentari con più lunga militanza nella storia repubblicana.