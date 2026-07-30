Caso Almasri, dalla scarcerazione all'invio da parte di Nordio delle carte per l'arresto del torturatore

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Il ministro Carlo Nordio ha trasmesso alla Procura generale di Roma il mandato d’arresto della Corte penale internazionale contro il generale libico Almasri, dopo la sentenza della Consulta che ha bocciato l’interpretazione ministeriale della legge di cooperazione con l’Aja. Il caso del generale, condannato in Libia, resta però fuori dalla portata del provvedimento italiano.

Caso Almasri, Nordio dà il via libera

A distanza di un anno e mezzo dai fatti che avevano scosso il governo, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha trasmesso alla Procura generale di Roma la documentazione necessaria a dare esecuzione al mandato d’arresto internazionale spiccato dalla Corte penale internazionale (CPI) nei confronti del generale libico Osama Najeem Almasri.

Il provvedimento, emesso dai giudici dell’Aja il 18 gennaio 2025 ed eseguito il giorno successivo dalla Digos di Torino, era rimasto lettera morta dopo che l’inerzia del Guardasigilli aveva costretto la Corte d’appello a rimettere in libertà il generale, poi fatto rientrare in Libia a bordo di un volo di Stato.

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Il terremoto politico e giudiziario

La vicenda aveva generato uno strascico giudiziario e politico di rilievo. Contro Nordio, la premier Giorgia Meloni, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano era arrivata una denuncia per omissione di atti d’ufficio.

Venne aperta un’indagine da parte del Tribunale dei ministri, che aveva chiesto l’autorizzazione a procedere per tutti tranne che per la presidente del Consiglio. Infine, c’era stato il voto della Camera, che aveva negato tale autorizzazione archiviando il fascicolo, sulla base della tutela di interessi di sicurezza nazionale invocata dalla maggioranza.

L’intervento della Corte Costituzionale

A ribaltare lo scenario era intervenuta la Consulta, che con la sentenza n. 143 aveva bocciato la lettura data all’epoca dal ministero della legge 237/2012 di attuazione dello Statuto di Roma.

La Corte Costituzionale aveva chiarito che il ministro avrebbe dovuto “immediatamente trasmettere al procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d’appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l’esigenza di tutela di princìpi costituzionali preminenti”.

Sollecitato di conseguenza dalla Procura generale, questa volta Nordio ha scelto di inoltrare gli atti, pur potendo ancora opporre un diniego motivato da ragioni costituzionali, come aveva fatto in passato.

La situazione di Almasri

Nel frattempo Almasri, lontano dall’Italia da oltre diciotto mesi, è stato arrestato e condannato in Libia a sette anni e quattro mesi per maltrattamento di detenuti, un’imputazione più lieve rispetto alle accuse di tortura e crimini contro l’umanità e di guerra formulate dalla CPI.

Per questo il via libera di Nordio resta, allo stato, privo di effetti concreti, salvo un eventuale futuro rientro del generale libico in territorio italiano.

Il significato politico della scelta di Nordio

La decisione di Nordio di trasmettere il mandato assume un peso politico che va oltre il caso concreto, ormai svuotato di conseguenze pratiche. Non avendo motivato un diniego per “principi costituzionali preminenti”, il ministro finisce implicitamente per ammettere che tali ostacoli, un anno e mezzo fa, non sussistevano davvero.

La lettura stride con la linea difensiva tenuta davanti al Tribunale dei ministri e con le motivazioni di sicurezza nazionale addotte dalla maggioranza di governo per bloccare l’autorizzazione a procedere in Parlamento.