Caso Almasri, Italia deferita all'Assemblea degli Stati e richiesta di rinvio a giudizio per Giusi Bartolozzi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’Italia è stata deferita all’Assemblea degli Stati per il caso Almasri. Il confronto finale è rimandato dal 7 al 17 dicembre. L’Italia finirà per essere una “sorvegliata speciale” fino al momento della decisione. Il tutto si potrebbe ancora concludere con un semplice richiamo. Allo stesso tempo, nella nota della Cpi si leggono dei dubbi in merito alle informazioni riportate dal Governo anche sul ruolo di Nordio e Piantedosi. Il caso Bartolozzi sarà discusso la prossima settimana.

Italia deferita all’Assemblea degli Stati

La Corte penale internazionale ha deferito l’Italia all’Assemblea degli Stati membri. Il motivo, reso pubblico nella nota, è l'”inadempienza a una richiesta di cooperazione”. Il fatto incriminato è l’ormai noto caso Almasri.

La Corte ha ufficializzato la decisione il 26 gennaio scorso, spiegando che il 29 gennaio 2026 la presidenza della Corte ha trasmesso al presidente dell’Assemblea degli Stati membri la decisione di riferire all’Assemblea l’inadempienza dell’Italia a una richiesta di cooperazione. Così ora la questione passa all’Assemblea degli Stati membri. Si tratta dell’organo di controllo gestionale e legislativo della Corte penale internazionale.

ANSA

Il confronto finale, però, si terrà a New York dal 7 al 17 dicembre 2026. L’agenda dell’Assemblea degli Stati dispone il caso al punto 21 della giornata.

Cosa farà ora l’Italia?

L’Italia però può rispondere. Infatti, prima di dicembre 2026, l’Italia potrà parlare con l’ufficio di presidenza dell’Assemblea e chiarire l’accaduto. Soprattutto, come spiega la nota pubblicata dall’Ansa, si potranno indicare le intenzioni e le modalità per riallinearsi agli obblighi di cooperazione.

È un’opportunità di de-escalation che Roma potrebbe cogliere e così contenere l’impatto politico della vicenda. In questo modo, come descritto da Ansa, si potrebbe chiudere la questione con lo scenario migliore: un richiamo.

Il 17 ottobre scorso la camera preliminare della Corte internazionale aveva spiegato perché l’Italia veniva accusata del mancato rispetto degli obblighi dello Statuto di Roma. Si poteva leggere: “Il Governo non ha eseguito correttamente la richiesta di arresto e consegna del generale libico, accusato di torture, prima fermato in Italia e poi rimpatriato con un aereo dei servizi segreti”. E ancora: “Non ha attivato i canali di consultazione previsti”. Da qui il deferimento.

La richiesta di rinvio a giudizio per Giusi Bartolozzi

Sempre secondo la Corte, pesa sulla decisione anche il non aver chiarito fino in fondo l’impatto dei procedimenti interni che hanno coinvolto i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, il sottosegretario Alfredo Mantovano e Giusi Bartolozzi.

La Procura di Roma ha intanto formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex capo di gabinetto del ministro Nordio, che è accusata di false informazioni nell’ambito della vicenda Almasri.

Come hanno ricostruito il Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa, sul ruolo di Bartolozzi l’ufficio di presidenza di Montecitorio ha deciso di proporre all’Aula di sollevare un conflitto di attribuzione alla Consulta nei confronti della Procura di Roma. Il voto avverrà la prossima settimana, nello stesso giorno dell’esame del decreto Pnrr.