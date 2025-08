Caso Almasri, processo per Piantedosi, Nordio e Mantovano: l'attacco di Meloni sulla decisione del tribunale

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il Tribunale dei ministri ha chiuso l’indagine sul caso Almasri: da un lato ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti Alfredo Mantovano; dall’altro ha archiviato la posizione della premier Giorgia Meloni, ritenendo che non vi siano elementi per un suo coinvolgimento diretto nei reati ipotizzati.

Caso Almasri, processo per Piantedosi, Nordio e Mantovano

Come riporta ANSA, l’inchiesta riguardava il rimpatrio di Muhannad Almasri, ex generale libico ritenuto responsabile di torture e crimini contro l’umanità, oggetto di un mandato d’arresto della Corte penale internazionale.

A portarlo fuori dall’Italia sarebbe stato un volo di Stato. Per la procura, il suo allontanamento rappresenterebbe un caso di favoreggiamento personale e peculato, per l’uso improprio di mezzi istituzionali.

ANSA

L’ex generale libico Muhannad Almasri, ritenuto responsabile di torture e crimini contro l’umanità

Secondo gli atti inviati al Parlamento, Piantedosi, Nordio e Mantovano avrebbero gestito in prima persona la vicenda, avallando il rimpatrio senza coinvolgere formalmente la presidente del Consiglio.

I giudici sottolineano che i tre rappresentanti dell’esecutivo avrebbero agito rafforzando un “programma criminoso”, attraverso decisioni prese in autonomia, senza una condivisione politica strutturata con Palazzo Chigi.

È su questa linea che poggia la richiesta di autorizzazione a procedere.

Archiviata la posizione di Meloni

La parte più clamorosa del decreto riguarda proprio la scelta di archiviare la posizione di Giorgia Meloni, ritenuta al corrente dei fatti, ma non parte attiva.

Secondo i giudici non esistono prove documentali o testimonianze che confermino una sua approvazione preventiva delle decisioni, né una partecipazione formale alle riunioni operative.

Una posizione che la premier definisce “assurda” e politicamente inverosimile.

Meloni, in un lungo post sui social pubblicato il 4 agosto, ha difeso l’operato dell’intero governo sul caso Almasri e ha rivendicato coesione politica e assunzione collettiva di responsabilità, criticando la lettura della Corte: “Si sostiene che due ministri e un sottosegretario da me delegato abbiano agito su una vicenda così seria senza condividere le decisioni con me. È palesemente falso”.

Bonelli e Renzi all’attacco

L’opposizione, intanto, incalza. Per Angelo Bonelli (AVS) “si è liberato un torturatore e stupratore, anche di bambini”.

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi parla di “immunità usata come scudo per coprire decisioni sbagliate”.