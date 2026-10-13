Caso aria condizionata alla Camera che "è ghiacciata", la segnalazione di Rita Dalla Chiesa dopo la polmonite

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A Montecitorio Rita Dalla Chiesa chiede di aumentare la temperatura dell’aria condizionata. La deputata di Forza Italia ha inviato una lettera alla presidenza della Camera dopo aver accusato problemi di salute e aver raccolto le lamentele di altre colleghe. Nel 2025 era già stata sollevata una protesta analoga.

Alla Camera l’aria condizionata troppo fredda

Le temperature esterne vanno giù, ma a chi gestisce l’aria condizionata di Montecitorio, probabilmente, questo non interessa. Negli spazi della Camera, semplicemente si gela: a sollevare il problema è Rita Dalla Chiesa, deputata di Forza Italia, che ha deciso di rivolgersi alla presidenza per chiedere un intervento sugli impianti di climatizzazione.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, la parlamentare avrebbe inviato una lettera attraverso il proprio avvocato per ottenere chiarimenti e chiedere di aumentare la temperatura negli ambienti di lavoro, non soltanto nell’Aula.

ANSA

La questione, secondo la deputata, riguarda la necessità di regolarne l’intensità per evitare condizioni considerate eccessivamente rigide, appurato che questo tipo di impostazione non è né necessaria, né salutare.

La richiesta di Rita Dalla Chiesa

L’aria troppo “frizzantina” a Montecitorio le avrebbe infatti causato dei problemi di salute. Tra le conseguenze riferite da Rita Dalla Chiesa c’è addirittura una polmonite, mentre altre colleghe avrebbero accusato disturbi respiratori e irritazioni alla gola.

Si tratterebbe infatti di “aria ghiacciata, aperta sempre e non ho capito perché. Io non ho chiesto mica di toglierla” ha precisato Dalla Chiesa, ricordando che nei mesi estivi il raffrescamento è necessario per affrontare le temperature elevate.

“Semplicemente ho proposto di aumentare la temperatura, se fa tanto freddo a Montecitorio, possiamo ammalarci più facilmente”.

E la stessa bella stagione, che pure non è stata clemente, sarebbe stata fronteggiata in modo addirittura un po’ troppo spavaldo. “Sono stata male e tante colleghe si sono raffreddate, hanno avuto mal di gola, e sono state costrette a coprirsi con sciarpe e scialli, anche questa estate” ha dichiarato.

Il precedente del 2025

Una cosa è certa: non si tratterebbe di un malfunzionamento occasionale. Rita Dalla Chiesa non è infatti la prima persona a lamentare un problema con l’aria condizionata alla Camera.

Nel luglio 2025 era stata la collega di Forza Italia, Patrizia Marrocco, a sollevare una questione analoga, contestando l’eccessiva intensità della climatizzazione negli ambienti parlamentari e richiamando l’attenzione sulle condizioni di lavoro.