Caso Bisteccheria d'Italia, per la Procura di Roma nel locale di Andrea Delmastro "capitali mafiosi ripuliti"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Procura di Roma indaga sulla società ‘Le 5 Forchette’, gestore della Bisteccheria d’Italia, di cui Andrea Delmastro è stato socio. L’ipotesi è riciclaggio di denaro per il clan camorristico Senese tramite la famiglia Caroccia. L’ex sottosegretario, che ha già ceduto le quote, respinge ogni accusa, ma il caso approda in Commissione Antimafia.

Indagini della Procura di Roma su Delmastro

L’inchiesta della Procura di Roma sta puntando i riflettori sulla società “Le 5 Forchette Srl”, di cui l’ex sottosegretario Andrea Delmastro è stato azionista fino a tempi recenti.

Secondo l’ipotesi investigativa dei magistrati di piazzale Clodio, il capitale sociale dell’azienda sarebbe stato contaminato da proventi illeciti riconducibili al potente clan camorristico dei Senese. Al centro dell’accusa figurano Mauro Caroccia, noto come storico prestanome del clan, e la figlia diciottenne Miriam.

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Per gli inquirenti, la compagine societaria avrebbe permesso all’organizzazione criminale di “ripulire” capitali accumulati illegalmente, rafforzando la propria posizione economica sul territorio di Roma sud attraverso il reinvestimento in attività commerciali apparentemente pulite.

Dalle ceneri di “Baffo” alla Bisteccheria d’Italia

Il ristorante protagonista della vicenda è la Bisteccheria d’Italia, sita al civico 452 di via Tuscolana. La storia di questo indirizzo affonda le radici nella catena “Baffo”, un tempo punto di riferimento della destra estrema romana e frequentato da diverse figure della malavita locale.

La nascita della nuova srl, avvenuta a Biella nel dicembre 2024, ha visto sedersi allo stesso tavolo politici di spicco di Fratelli d’Italia e la giovane Miriam Caroccia. Nonostante il cambio di nome, i legami con il passato mafioso della famiglia Caroccia sarebbero rimasti saldi, con adesivi e riferimenti storici al vecchio locale ancora visibili.

La tesi della Procura è che la Bisteccheria d’Italia servisse proprio a sottrarre beni e attività a possibili sequestri, mascherando la titolarità reale dietro diversi volti della politica locale.

L’audizione di Delmastro in Commissione Antimafia

Andrea Delmastro ha respinto fermamente ogni insinuazione, definendo la propria battaglia contro la criminalità “chiara ed evidente”. L’esponente di FdI ha dichiarato di aver ceduto le quote non appena appresa la parentela della socia con Mauro Caroccia.

Tuttavia le opposizioni chiedono a gran voce chiarezza, spingendo affinché il caso venga discusso in Commissione Antimafia.

L’ufficio di presidenza ha già approvato all’unanimità l’avvio di un ciclo di audizioni che vedrà protagonista lo stesso Delmastro, insieme ai vertici della Procura e delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di far luce su come tali capitali mafiosi possano essersi infiltrati in una società fondata da rappresentanti delle istituzioni.