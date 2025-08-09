Caso botulino in Calabria, parla l'ambulante dei panini sospettati: "Tenevo i barattoli dei broccoli aperti"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dopo due morti e altre dodici persone intossicate, quello del botulino è diventato un caso, in Calabria. La Procura di Paola ha iscritto nel registro degli indagati tre persone. Tra queste c’è il commerciante che avrebbe venduto panini con broccoli e salsiccia alle persone con sospetta intossicazione da botulino. Al procuratore capo avrebbe detto: “Tenevo i barattoli dei broccoli aperti” per attirare i clienti, poi alla sera li riponeva nel frigorifero.

Parla il titolare del food truck

Come riporta Fanpage, il commerciante indagato per i sospetti casi di botulino a Diamante, in provincia di Cosenza, al procuratore capo che lo ha interrogato avrebbe detto che per attirare i clienti teneva “i barattoli dei broccoli aperti“, probabilmente come una sorta di vetrina.

“Poi la sera li riponevo in frigo”. E proprio la sospetta cattiva conservazione degli alimenti sott’olio potrebbe avere avuto un ruolo nel dramma che si è consumato negli ultimi giorni.

ANSA La Procura di Paola ha disposto il sequestro del food truck dopo i sospetti casi di botulino a Diamante, in Calabria

Lo sostiene la Procura di Paola, che in una nota pubblicata venerdì 8 agosto ha comunicato che “il mezzo stazionava per l’intera giornata sotto il sole, condizione che potrebbe aver favorito la proliferazione delle tossine botuliniche in prodotti deperibili”.

Gli investigatori vogliono fare luce soprattutto sulle due morti sospette, quella di Luigi di Sarno e Tamara d’Acunto, avvenute dopo aver mangiato un panino dallo stesso rivenditore.

Le morti di Luigi di Sarno e Tamara d’Acunto

I decessi di Luigi di Sarno e Tamara d’Acunto sono oggetto di indagine da parte della Procura di Paola. Di Sarno, 52 anni e originario di Cercola (Napoli), si trovava a Diamante (Cosenza) per una villeggiatura con la sua famiglia.

Lunedì 4 agosto ha consumato un panino con salsiccia e broccoli acquistato dal food truck ora sequestrato, poi ha iniziato a sentirsi male. Come racconta la sorella, dopo aver tentato invano di ricevere assistenza presso le strutture ospedaliere locali, la famiglia aveva deciso di trasportarlo in una struttura adeguata a Napoli. Luigi, però, è morto all’altezza di Lagonegro (Potenza) tra atroci sofferenze.

Tamara d’Acunto, 45 anni e originaria di Diamante, sempre lunedì 4 agosto ha consumato un panino con salsiccia e broccoli dallo stesso commerciante. Dopo aver accusato un malore è deceduta, ma dopo i suoi funerali il fratello ha segnalato quanto accaduto alla Procura. È stata dunque disposta la riesumazione della salma per accertare le cause della morte.

Attivati i protocolli sanitari in Calabria e Sardegna

Quasi contemporaneamente, i sospetti casi di botulismo si sono manifestati in due focolari distinti: in Calabria nel Cosentino, in Sardegna nel Cagliaritano.

Per questo il dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute ha attivato per le due regioni i protocolli sanitari, uno strumento che garantisce l’accesso immediato agli antidoti salvavita ai pazienti interessati. Maria Rosaria Campitiello, capo del dipartimento, ha spiegato a SkyTg24 che la tempestività è dovuta “alla rete capillare della Scorta strategica nazionale antidoti e farmaci (Snaf) e alla collaborazione sinergica di tutti gli enti coinvolti”.

Il sospetto botulino e il ritardo nelle diagnosi

La Procura di Paola intanto, rappresentata dal pm Maria Porcelli e dal procuratore Domenico Fiordalisi, vuole fare luce anche sulle cure prestate alle due vittime. Entrambe si erano recate presso il Belvedere Marittimo e da lì sarebbero state indirizzate presso una struttura più attrezzata.

Nella nota della Procura si legge che “in alcuni casi il decorso clinico è stato aggravato dalla mancata tempestiva diagnosi”. Nel frattempo le condizioni delle altre 12 persone ricoverate per sospetta intossicazione da botulino restano stabili.

Nel caso di Diamante ci sono tre indagati: l’ambulante e due rappresentanti legali di due ditte che avrebbero fornito la materia prima destinata alla preparazione degli alimenti messi in commercio dal titolare del food truck. Sono accusati a vario titolo di lesioni personali colpose, omicidio colposo e commercio di sostanze alimentari nocive.

La Procura di Cagliari, invece, ha iscritto nel registro degli indagati l’organizzatore dell’evento Fiesta Latina, una rassegna gastronomica tenutasi a Monserrato (Cagliari) dal 22 al 25 luglio. Tra le persone intossicate c’è anche un bambino di 11 anni, trasportato d’urgenza dal Brotzu di Cagliari al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato stabilizzato.