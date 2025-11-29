Caso Carlo Gilardi, Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri de Le Iene condannate per diffamazione: le accuse

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Condanna in primo grado per diffamazione alle “Iene” Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri sul caso Gilardi. Le inviate della trasmissione su Italia 1 dovranno pagare una multa e risarcire l’avvocata Elena Barra, amministratrice di sostegno del docente e benefattore Carlo Gilardi, sulla quale avevano gettato ombre in numerosi servizi mandati in onda.

Il caso di Carlo Gilardi

L’anziano benefattore di Airuno, in provincia di Lecco, è morto a 93 anni in una Rsa, dopo essere stato trasferito in seguito a un ricovero coatto nell’ottobre del 2020, secondo quanto ricostruito da Le Iene.

La storia e gli appelli di Carlo Gilardi furono riportati da subito dalla trasmissione, che seguirono la vicenda in diverse puntate, mettendo in dubbio l’operato dell’amministratrice di sostegno Elena Barra.

Ufficio Stampa Le Iene

Un frame da uno dei servizi de Le Iene sul caso di Carlo Gilardi

La condanna per diffamazione

L’avvocata aveva dunque deciso di costituirsi parte civile, con la richiesta di un risarcimento non inferiore a 300mila euro, per quella che la procura di Lecco ha definito una “campagna diffamatoria”, chiedendo a sua volta per le inviate una pena di un mese di reclusione ciascuna.

Come riporta il Corriere della Sera, secondo l’accusa del sostituto procuratore Chiara Stoppioni le imputate avrebbero riportato ai telespettatori una narrazione distorta della vicenda Gilardi, nei quattordici servizi trasmessi tra novembre 2020 e febbraio 2021.

Nell’udienza di venerdì 28 novembre, il giudice ha deciso per una multa di 2 mila euro a testa per Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri, oltre a un risarcimento nei confronti dell’avvocata Barra di 100 mila euro, a carico delle imputate e di Rti Mediaset.

La replica di Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri

Rappresentate dagli avvocati Federico Giusti e Stefano Tognolo, le due inviate hanno definito “ingiusta” la sentenza, sottolineando come la violazione del diritto di libera scelta di Carlo Gilardi sia sancita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in una sentenza e annunciando il ricorso.

“Noi siamo più che convinti di aver fatto bene il nostro lavoro, non indietreggiamo di un passo e ovviamente andremo in appello, siamo fiduciosi nella giustizia” ha detto Nina Palmieri in un video pubblicato sulla pagina social sua e de Le Iene, davanti al tribunale di Lecco.