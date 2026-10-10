Caso Davide Iacopini e banda della minicar, "Sappiamo chi sono": le vittime sono salite a sei

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Le indagini sul caso Davide Iacopini e sulla banda della minicar sono a un punto di svolta. Mentre le vittime delle aggressioni a Roma sono salite a sei, ci sarebbero nuove indicazioni sull’aspetto di una delle due persone, presumibilmente minorenni, coinvolte e sarebbe stato anche identificato il proprietario della macchina.

Caso Davide Iacopini, la svolta

È stato identificato il proprietario della minicar nera a bordo della quale due ragazzi hanno compiuto una serie di aggressioni a Roma tra domenica 4 e lunedì 5 ottobre. Sei le vittime accertate delle ronde dei due soggetti, presumibilmente minorenni, tra cui anche Davide Iacopini, attore le cui condizioni sono gravi.

Gli inquirenti ormai sanno chi sono i due e stanno muovendosi per catturarli. Hanno in mano molte informazioni, anche fisiche, su uno di loro che, come indicato dalle vittime delle loro aggressioni, avrebbe i capelli a spazzola biondi, corti sulle tempie. La stessa microcar, ormai, è stata individuata e avrebbe per giunta un’ammaccatura sul cofano.

Chi sono i due della banda della minicar

Le ricerche della microcar elettrica di colore nero proseguono senza sosta e sono ormai avanzate. Del caso delle due persone che, viaggiando su questo mezzo, hanno attaccato ben sei persone, si sta occupando il titolare del fascicolo, il pm Ambrogio Cassiani che coordina il lavoro di carabinieri e polizia locale. Grazie ai loro accertamenti, all’analisi di tutte le telecamere della zona del quartiere di Monteverde e ai riscontri con i racconti forniti dalle vittime della banda, si è ormai identificato il proprietario della macchina.

Ora gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il percorso dell’auto e di carpire la targa del mezzo che si è resa protagonista di questa ronda. In due giorni, gli aggressori hanno atterrato sei persone, tra pedoni e ciclisti, sferrando loro calci alle spalle dalla minicar in corsa, colpendo le vittime anche con tubi di plastica o mazze da golf.

L’ultimo a denunciarli è stato un impiegato di 67 anni che ha detto: “Era domenica, verso le 23.45, camminavo lungo la strada di casa e mi hanno colpito al fianco con un tubo di plastica”. Anche in questo caso, come negli altri, a sferrare i colpi sarebbe dunque il passeggero. Un altro episodio sarebbe stato raccontato dalla sorella di un ragazzo francese che sarebbe stato colpito alla testa da “un’auto nera” mentre transitava su ponte Testaccio ma che è poi ripartito per Parigi senza presentare denuncia.

Come sta l’attore

Tra le vittime della banda della minicar c’è stato anche Davide Iacopini, ferito il 5 ottobre alle 22.15 in via Barrili, a Roma, e tuttora in terapia intensiva al San Camillo. Le condizioni dell’attore restano gravi.

Iacopini era stato aggredito mentre si trovava su un monopattino a Monteverde Vecchio. Il 42enne è stato colpito da un calcio e ha riportato un profondo trauma cranico. Nelle scorse ore è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. È sotto monitoraggio e supporto terapeutico intensivo, la prognosi è ancora strettamente riservata.

Per il suo caso, la procura indaga per tentato omicidio con gli investigatori che stanno cercando le immagini che inquadrino in viso i due ragazzi per dimostrare chi ci fosse a bordo.