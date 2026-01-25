Caso dei soldati in Afghanistan, Meloni spiazzata da Trump e dalle "frasi inaccettabili" sugli alleati Nato

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Anche Giorgia Meloni alza la voce contro Donald Trump. Le presidente del Consiglio si accoda al coro di proteste dei leader europei contro l’uscita del presidente degli Stati Uniti sui soldati alleati “un po’ lontani dalla linea del fronte” in Afghanistan. Una dichiarazione stigmatizzata dalla prima ministra italiana, che ha chiesto “rispetto” al capo della Casa Bianca dopo le condanne arrivate dal premier britannico Keir Starmer, del presidente francese Emmanuel Macron e dai primi ministri di Polonia e Danimarca, Donald Tusk e Mette Frederiksen.

La frase di Trump sui soldati alleati in Afghanistan

A scatenare le reazioni indignate dei governi europei, nel segno dalla spaccatura interna alla Nato sulla questione Groenlandia, sono state le affermazioni rilasciate da Trump con cui ha sminuito il contributo dei Paesi alleati nell’operazione Nato scattata nel 2001 in Afghanistan a seguito dell’attentato dell’11 settembre, e durata per 20 anni.

“Non abbiamo mai avuto bisogno di loro, non gli abbiamo neanche chiesto niente, dissero che avrebbero mandato dei militari in Afghanistan, l’hanno fatto, ma sono rimasti un po’ indietro, un po’ lontano dal fronte” ha dichiarato in un’intervista a Fox News.

Le reazioni dei Paesi Nato

Le prime risposte al presidente Usa sono arrivate dal Regno Unito, con il premier Starmer che ha definito “insultanti e francamente agghiaccianti“, seguito da altri rappresentati del governo e di tutto l’arco parlamentare britannico.

Sulle dichiarazioni di Trump riguardo l’Afghanistan anche il principe Harry ha espresso la sua condanna, ricordando di aver prestato servizio lui stesso su quel fronte e di aver perso alcuni amici tra i 457 militari britannici morti durante la guerra contro i talebani.

“Migliaia di vite sono state cambiate per sempre. Madri e padri hanno seppellito figli e figlie. Bambini sono rimasti senza genitori. Le famiglie ne hanno pagato il prezzo”, ha scritto il duca di Sussex chiedendo “rispetto” in una nota ufficiale.

Le parole di Giorgia Meloni

Le proteste dalla Gran Bretagna hanno costretto Trump a fare ammenda su un post sul suo social Truth, con cui ha lodato i “grandi e molto coraggiosi” soldati britannici. Una parziale retromarcia che non è però bastata a placare la bufera.

Come il presidente francese Emmanuel Macron, anche Giorgia Meloni ha definito “inaccettabili” le affermazioni dell’alleato, rispondendo con un post dal suo profilo X dopo le reazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto e del ministro degli Esteri Antonio Tajani:

“Il Governo italiano ha appreso con stupore le dichiarazioni del presidente Trump secondo cui gli alleati della Nato sarebbero ‘rimasti indietro’ in Afghanistan” ha scritto la premier, rivendicando il ruolo dell’Italia e ricordando i 53 connazionali morti e gli oltre 700 rimasti feriti durante le missioni.

Una risposta ritenuta però tardiva dai partiti di opposizione, perché “arrivata dopo 36 ore”, come commentato dall’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi.