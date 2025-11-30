Caso della lista degli stupri al liceo Giulio Cesare di Roma, rabbia degli studenti e solidarietà alle vittime

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Gli studenti e gli insegnati del liceo Giulio Cesare di Roma non sono intenzionati a lasciar passare sottogamba il caso della lista degli stupri. Si moltiplicano le iniziative a sostegno delle vittime il cui nome è stato inserito nel degradante elenco, mentre i genitori chiedono che vengono avviati corsi di educazione sessuo-affettiva.

Lista degli stupri: la rabbia degli studenti

Andrea R. è una studentessa di 18 anni, nota a scuola per il suo impegno politico. Anche il suo nome era nella lista.

Intervistata dal Messaggero Andrea ha raccontato di aver provato “schifo, ribrezzo e molta rabbia”.

ANSA Ingresso del liceo Giulio Cesare a Roma

“Le altre ragazze – prosegue la ragazza – sono state anche peggio. Si sono sentite sporcate e umiliate, ci siamo sentite violate”.

Le vittime stanno pensando a una denuncia, “ma ancora non siamo andate avanti. Prima di farlo ci confronteremo con tutte le altre ragazze della lista”.

L’obiettivo, in ogni caso, è che “per gli autori ci sia una sanzione forte. Qualcosa che possa fare capire a questi ragazzi che gesti del genere sono inaccettabili”.

Le iniziative del liceo Giulio Cesare di Roma

La comunità studentesca si stringe attorno alle vittime, le 8 ragazze e il ragazzo i cui nomi hanno formato la lista degli stupri scritta sui muri dei bagni.

Nella mattina di venerdì 28 novembre, una folla di studenti si è riunita in cortile per testimoniare il proprio dissenso a quanto accaduto.

È stata organizzata un’assemblea straordinaria, guidata dal collettivo transfemminista Zero Alibi, cui hanno preso parte anche numerosi docenti.

Al colonnato dell’ingresso è stato appeso un lenzuolo di ricoperto da manate viola: le impronte di chi prende le distanze dal gesto violento e machista.

E sulle pareti, in vernice fucsia, si leggono scritte come “Fuori i machisti dalle scuole”.

L’appello dei genitori

Anche i genitori degli studenti del Giulio Cesare hanno risposto alla lista degli stupri, con una lettera anticipata al Tg1 che sarà letta in tutte le classi lunedì:

Sono persone che pensano, si organizzano e hanno opinioni politiche che forse vi disturbano. E siccome non sapevate come rispondere alle loro idee, avete risposto ai loro corpi. Minacciandoli.

“Quando una donna dice cose che non ti piacciono la riporti al suo corpo. – si legge – Le ricordi che può essere violata, posseduta, distrutta”.

“Questo gesto dice che siete terrorizzati da ragazze che hanno più coraggio […] di quanto ne abbiate voi. Dice che l’unica risposta che avete trovato è la violenza perché di argomenti non ne avevate”.

Così la lettera firmata “da un padre e una madre, due che non si voltano dall’altra parte”, con la richiesta dell’istituzione di corsi di educazione sessuo-affettiva.