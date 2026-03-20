Caso Delmastro, Meloni smentisce le dimissioni e il sottosegretario replica e si difende: "Mafia m***a"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Meloni respinge le richieste di dimissioni di Delmastro, sul caso che lo ha visto in affari con la figlia di un camorrista. Mentre il sottosegretario alla Giustizia chiarisce di aver abbandonato la società di ristorazione che avrebbe fondato e afferma a voce alta che la “mafia è una montagna di m***a”, la presidente del Consiglio lo difende dagli attacchi dell’opposizione alla vigilia del referendum. Dopo il quale la vicenda potrebbe però finire in Commissione Antimafia.

Gli affari con la figlia di un condannato per mafia

Delmastro è al centro di una bufera mediatica per aver posseduto per oltre un anno, insieme ad alcuni esponenti piemontesi di FdI, le quote di una società di ristorazione con amministratrice la figlia di Mauro Carroccia, condannato a quattro anni in Cassazione per intestazione fittizia dei beni del boss Michele Senese.

Come testimonierebbe una foto che li immortala insieme sul profilo Facebook di un ristorante della società, già prima di diventare socio della Srl, Delmastro conosceva l’uomo che faceva da prestanome per riciclare il denaro della “camorra romana” proprio all’interno di uno dei suoi locali.

ANSA

La richiesta di dimissioni di Delmastro

Travolto dal polverone politico, Delmastro ha chiarito di essere uscito dall’attività appena ha scoperto il legame di parentela dell’amministratrice e che “non c’è nulla da dire”, rivendicando inoltre il suo percorso politico e “il livello di scorta” a cui è sottoposto, dovuto alla sua “battaglia contro la mafia”.

Ma dall’opposizione si fanno sempre più insistenti le richieste di dimissioni prima del referendum, chiamando in causa la presidente del Consiglio, che sarebbe stata a conoscenza del caso “addirittura da un mese”, come sottolineato dalla segretaria Pd, Elly Schlein.

“Delmastro si deve assolutamente dimettere, come fa un presidente del Consiglio a tenerlo ancora al suo posto?” ha chiesto il presidente del M5s, Giuseppe Conte.

La risposta di Giorgia Meloni

Rispondendo alle domande dei cronisti sul caso, Giorgia Meloni ha però dichiarato che Andrea Delmastro resta al suo posto.

“Quello che si può dire al sottosegretario Delmastro è che forse avrebbe dovuto essere più accorto ma da questo a segnalare che il sottosegretario Delmastro, che sta sotto scorta per il suo lavoro contro la criminalità organizzata, abbia contiguità con la mafia ce ne passa” ha affermato la premier.

Al momento la vicenda non avrebbe ancora avuto riscontri in procura, ma dopo il voto sul referendum della Giustizia potrebbe arrivare sul tavolo della Commissione parlamentare antimafia.

Le opposizioni, inoltre, evocherebbero interventi su Delmastro per non aver comunicato le variazioni patrimoniali in relazione all’attività, come invece è previsto dalla legge sul conflitto di interessi per gli esponenti di governo.