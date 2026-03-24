Caso Delmastro, un video con Caroccia al lavoro nel locale da condannato smentirebbe il sottosegretario di FdI

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Gli inquirenti hanno scovato un video in cui si vede Mauro Caroccia al lavoro nel ristorante Bisteccheria d’Italia, il cui amministratore unico era Miriam, sua figlia 18enne. Alcune quote della società del locale erano detenute da Andrea Delmastro e altri esponenti di Fratelli d’Italia, ossia Elena Chiorino, Davide Eugenio Zappalà e Cristiano Franceschini. Caroccia è stato di recente condannato a 4 anni per intestazione fittizia di beni e aveva legami con Angelo Senese, fratello del boss camorristico Michele ’O pazz. Dunque, da quanto emerge dalle indagini, il sottosegretario alla Giustizia, a differenza di quanto sostenuto, forse conosceva Caroccia. Il caso sta facendo molto rumore a livello politico.

Caso Delmastro, spunta un video di Mauro Caroccia al lavoro nel ristorante

Il video in questione in cui si vede Mauro Caroccia è finito sotto la lente di ingrandimento dei pm della Dda e, come riferisce Il Corriere della Sera, ha sorpreso gli inquirenti per la sua sfrontatezza. Chi sta lavorando al caso monitorava da tempo le mosse del prestanome del boss Michele Senese.

In particolare, dal filmato, realizzato nel settembre 2025, si nota come fosse attivo all’interno del locale mentre era già stato condannato in Appello ed era in attesa della Cassazione, che lo scorso febbraio ha reso definitiva la pena di 4 anni, confermando che l’uomo fosse un prestanome della camorra.

ANSA

“Sono tornato — dichiara nel video Caroccia atteggiandosi a proprietario — ci sono io in sala, questo locale è ancora più bello degli altri”. “E il nome?”, gli domanda l’intervistatore. “Lasciamo stare, è una lunga storia”, ribatte lui, sorridendo allusivo.

I sospetti degli inquirenti

La società che gestiva Bistecchieria d’Italia, Le 5 Forchette srl, era stata fondata pochi mesi prima a Biella con 10mila euro di capitale sociale tra Delmastro, che aveva il 25% delle quote, la 18enne Miriam Caroccia, nel ruolo di amministratrice unica, e gli altri esponenti già citati di FdI in Piemonte, con quote minime.

Il logo della Bisteccheria allude a simboli della destra. Sempre nel video attenzionato dagli inquirenti si intravede anche Miriam Caroccia prestare servizio ai tavoli. Delmastro, qualche mese dopo quel settembre 2025, ha venduto le sue quote della società, affermando di aver fatto un passo indietro dall’investimento imprenditoriale, non appena ha capito che la famiglia Caroccia avrebbe potuto avere problemi con la giustizia.

In altre parole, Delmastro sostiene che non sapeva nulla dei legami dei Caroccia con la camorra e che quando ha avvertito che qualcosa non andava, subito si è sfilato dagli affari. Il ragionamento degli inquirenti, invece, è che il sottosegretario alla Giustizia non poteva non sapere chi fosse Mauro Caroccia, il patron della catena “Baffo” utilizzata dai clan per ripulire il denaro.

Anche sulla questione dei nomi c’è molto su cui riflettere. “Baffo” non è un nome qualunque. È un locale già sequestrato, in tutte le sue versioni: “Baffo 2018”, “Baffo 2 Fish”, “Baffolona Burger”. Si arriva poi a Bisteccheria d’Italia, nome che probabilmente suonava familiare agli esponenti di Fratelli d’Italia.

La liquidazione delle quote in contanti

Gli investigatori stanno ora cercando di comprendere la provenienza del denaro tramite cui è stata aperta la Bisteccheria d’Italia. In particolare, come la 18enne Miriam Caroccia sia entrata nell’affare. E perché liquidò le quote in contanti, con 5mila euro, quando i soci politici scelsero di lasciare.

L’indagine si è allargata anche sul cash che girava nel ristorante e sulle sponsorizzazioni che Caroccia faceva nelle radio locali.

Si fa strada anche l’ipotesi del peculato per le cene “istituzionali” organizzate da Delmastro nel suo stesso ristorante e mostrate da alcune foto dove si intravedono anche la capa di gabinetto del ministero Giusi Bartolozzi e altri dirigenti.