Caso di botulismo infantile in un neonato a Bari, salvato dai medici: cos'è e i rischi per i più piccoli

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un neonato di sei mesi ha rischiato di morire, ma è stato salvato grazie al tempestivo intervento dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. I medici del reparto infettivologia hanno diagnosticato un caso di botulismo infantile e hanno attivato i protocolli per ottenere il siero salvavita dal Centro antiveleni di Pavia.

Caso di botulismo infantile a Bari: neonato salvato dai medici

Un caso di botulismo infantile ha rischiato di togliere la vita a un neonato di sei mesi: è accaduto a Bari, dove il piccolo è stato ricoverato presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII.

La struttura sanitaria ha diagnosticato in maniera tempestiva il botulismo infantile grazie ai sintomi presentati dal bambino: paralisi delle pupille, ridotta reattività agli stimoli e debolezza muscolare.

iStock

Si sospetta che il piccolo possa aver ingerito spore di Clostridium botulinum mangiando del miele

I medici hanno quindi attivato i protocolli necessari per ottenere il farmaco contro il botulismo, che è disponibile solo in alcuni centri in Italia.

Grazie all’intervento dell’Istituto Superiore di Sanità e del Centro Antiveleni di Pavia, il farmaco è stato consegnato dalla Polizia in meno di 24 ore.

Dopo la somministrazione del siero, le condizioni del neonato sono gradualmente migliorate. Ad oggi, il piccolo paziente risulta già dimesso.

Cos’è il botulismo infantile e come si sviluppa

Si sospetta che il neonato abbia contratto il botulismo infantile dopo aver ingerito miele, un alimento che in rari casi può contenere spore del Clostridium botulinum, il batterio responsabile di questa grave intossicazione.

Nei bambini molto piccoli, la flora intestinale non è ancora completamente sviluppata e può quindi permettere la proliferazione del batterio.

Raccomandazioni e cosa fare in caso di sintomi

Il botulismo infantile causa debolezza, difficoltà di suzione e deglutizione, paralisi, ptosi palpebrale, stipsi e, talvolta, anche compromissione respiratoria.

Dato che le spore del Clostridium botulinum si possono trovare all’interno del miele, sarebbe bene evitare di somministrare questo alimento ai bambini prima dei 12 mesi.

Inoltre, in caso di sintomi sospetti, è necessario agire tempestivamente e rivolgersi al medico di fiducia o al Pronto Soccorso.