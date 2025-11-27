Caso di esofagite eosinofila scoperto da un giovane medico, il caso della donna data per depressa: i sintomi

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Una donna di 50 anni, curata per anni per una presunta depressione, ha scoperto di soffrire in realtà di esofagite eosinofila grazie a un gastroenterologo del Sant'Andrea di Roma. La malattia, è spesso confusa con altri disturbi a causa dei suoi sintomi aspecifici. Si manifesta con disfagia, dolore al petto e infiammazione cronica dell'esofago.

Esofagite eosinofila scambiata per depressione: il caso della donna italiana

Una donna di 50 anni è finalmente riuscita a dare il nome esatto alla sua malattia, dopo anni in cui veniva curata per una presunta depressione. La donna non era depressa: la disfagia, il dolore toracico ai pasti e la necessità di bere molta acqua erano infatti generati da esofagite eosinofila.

La scoperta è avvenuta grazie a un giovane medico, un gastroenterologo dell’ospedale Sant’Andrea di Roma.

La donna si è rivolta ad un giovane medico del Sant'Andrea di Roma

Il dottore, una volta analizzati i sintomi della paziente, ha a deciso di sottoporla a una gastroscopia con biopsia dell’esofago.

L’esame ha permesso di scoprire che la malattia che affliggeva la donna non era la depressione, ma una esofagite eosinofila.

Cos’è l’esofagite eosinofila e quali sono i sintomi

L’esofagite eosinofila è una malattia infiammatoria cronica che colpisce l’esofago. Si origina da una risposta immunitaria anomala a determinati allergeni, che possono essere inalati o ingeriti. La reazione anomala causa un’infiammazione della parete esofagea, dove si accumulano eosinofili: da qui il nome del disturbo.

Uno dei sintomi più comuni è la disfagia: si presenta con difficoltà di deglutizione, soprattutto per i cibi solidi. Spesso il cibo ingerito si arresta e questo causa una sensazione di oppressione a livello del petto.

La malattia è inoltre caratterizzata da sintomi aspecifici, quali dispepsia, dolore all’addome e bruciore dietro lo sterno: un sintomo generalmente associato al reflusso gastroesofageo.

Un tempo considerata rara, oggi, grazie al miglioramento delle conoscenze mediche, viene diagnosticata più frequentemente: sebbene la diagnosi sia ancora difficoltosa, i numeri stanno aumentando, sia in Italia che in Europa.

Come si cura

La cura dell’esofagite eosinofila prevede diversi tipi di farmaci. Innanzitutto, bisogna ridurre la secrezione acida gastrica mediante l’assunzione di inibitori della secrezione.

Generalmente vengono anche prescritti cortisonici per contrastare l’infiammazione.

Inoltre, anche l’approccio dietetico può fare la differenza: è opportuno ricorrere alla dieta di eliminazione, con cui si cerca di risalire agli alimenti che hanno scatenato l’esofagite eosinofila andando per esclusione.

Negli ultimi anni, infine, sono state avviate sperimentazioni con farmaci biologici, che potrebbero aiutare con gli stadi avanzati della malattia.

Cos’è la depressione e quali sono i sintomi

I sintomi presentati dalla donna erano aspecifici e non hanno permesso di individuare subito la sua esofagite eosinofila. Erano infatti visti come manifestazioni di depressione.

Questo disturbo dell’umore è caratterizzato da uno stato depressivo persistente e dalla diminuzione di interesse per le attività.

Molti pazienti presentano anche perdita o aumento del peso e cambiamenti dei livelli di appetito.

Si possono rilevare anche disturbi del sonno, come insonnia o ipersonnia, agitazione o rallentamento psicomotorio, affaticamento o mancanza di energia.

In caso di depressione si possono infine presentare:

sentimenti di autosvalutazione o colpa eccessivi

indecisione e ridotta capacità di pensare e concentrarsi

pensieri ricorrenti di morte, ideazione o piani suicidari.