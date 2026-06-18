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È di oltre 1,2 milioni di euro il valore dei beni e delle disponibilità finanziarie sequestrati a un imprenditore di Carpi nell’ambito di un’indagine per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Modena su richiesta della Procura, in seguito a verifiche condotte dalla Guardia di Finanza.

Le indagini e la scoperta del meccanismo fraudolento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio il 16 giugno, quando i militari del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito il sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni e somme riconducibili all’imprenditore. L’uomo, amministratore di due società attive nel commercio di pezzi di ricambio per automezzi, è accusato di aver orchestrato un sistema di evasione fiscale attraverso la cosiddetta “esterovestizione societaria”.

Società formalmente a San Marino, ma operative in Italia

Le società coinvolte risultavano avere sede nella Repubblica di San Marino solo formalmente, mentre secondo la ricostruzione degli inquirenti venivano gestite commercialmente e finanziariamente dall’Italia, dapprima presso il domicilio dell’indagato e successivamente in un ufficio a Carpi, mai dichiarato al fisco. Le verifiche fiscali hanno permesso di ipotizzare che nessun adempimento fiscale fosse stato effettuato in Italia da parte delle due società, nonostante la loro effettiva operatività sul territorio nazionale.

Le investigazioni hanno inoltre fatto emergere che l’imprenditore avrebbe compiuto atti di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, alienando simulatamente beni di proprietà di una delle società durante le attività ispettive, con l’obiettivo di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’erario.

Sequestri anche all’estero grazie alla cooperazione giudiziaria

Poiché le indagini hanno accertato la presenza di disponibilità finanziarie presso istituti di credito sammarinesi, sia a nome delle società che dell’imprenditore, la Procura ha attivato il canale della cooperazione giudiziaria internazionale per estendere il sequestro anche all’estero. In collaborazione con la Gendarmeria della Repubblica di San Marino, sono stati così bloccati conti correnti, conti titoli, altre disponibilità finanziarie e beni mobili per un valore di circa 250.000 euro. Tra i beni sequestrati figurano un’autovettura d’epoca, gioielli, orologi di pregio e altri oggetti custoditi in una cassetta di sicurezza a San Marino.

L’imprenditore non è nuovo a procedimenti per omessa dichiarazione fiscale. Nel 2024 era già stato indagato per lo stesso reato in un altro procedimento, conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna nel gennaio 2026 e la confisca di beni per un valore di 656.756 euro.

IPA