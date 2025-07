Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per estorsione durante il Giubileo dei Giovani a Roma, dove un cittadino georgiano è stato fermato dalla Polizia dopo aver sottratto un telefono cellulare e averne chiesto la restituzione dietro pagamento. L’episodio si è verificato ieri sera, durante le celebrazioni che hanno visto la partecipazione di 100.000 persone nell’area vaticana, secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato.

Un imponente dispositivo di sicurezza per il Giubileo dei Giovani

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, dalle ore 14:00 di ieri è stata avviata la bonifica dell’area vaticana, in vista della prima tappa del Giubileo dei Giovani. La Questura ha attivato un articolato dispositivo di sicurezza, che ha visto coinvolti agenti delle Forze di polizia, volontari della Protezione civile, Vigili del Fuoco, personale sanitario dell’Ares 118 e un sistema antidrone. A partire dalle 15:00, i varchi di via Conciliazione, Porta Angelica e S. Ufficio sono stati aperti per consentire l’afflusso dei giovani pellegrini.

Affluenza record e clima di festa in piazza San Pietro

Nel corso del pomeriggio, l’area di piazza S. Pietro e la zona riservata predisposta dalla Questura sono state raggiunte da 100.000 pellegrini, che hanno animato la prima giornata del Giubileo dei Giovani. L’evento si è svolto in un clima di grande entusiasmo, alimentato dalla presenza di giovani provenienti da tutta Italia e dall’estero. Il momento più emozionante è stato il saluto a sorpresa del Pontefice, che ha voluto attraversare piazza S. Pietro e via della Conciliazione per manifestare la propria vicinanza ai fedeli.

Gestione della sicurezza e massima attenzione durante la messa

Tra le 17:30 e le 19:00, in concomitanza con l’inizio della messa celebrata da Mons. Fisichella, si è registrato il picco di presenze. Il personale addetto alla sicurezza ha dovuto gestire con equilibrio le procedure di prefiltraggio e filtraggio, garantendo il regolare svolgimento delle celebrazioni. L’energia dei giovani ha continuato a pervadere l’area anche dopo la conclusione della messa inaugurale, sottolineando il significato pastorale di questa tappa dell’anno giubilare.

Musica e fede fino a mezzanotte in piazza Risorgimento

Poco distante, circa 5000 pellegrini hanno partecipato all’evento organizzato dalla Santa Sede in piazza Risorgimento. La serata si è svolta all’insegna della musica e della celebrazione della fede, protraendosi fino alla mezzanotte. Anche in questa occasione, la macchina della sicurezza ha funzionato senza intoppi, grazie alla collaborazione tra Forze di polizia, Protezione civile e Polizia locale.

Controlli serrati e attenzione ai possibili rischi

Le autorità hanno mantenuto alta l’attenzione non solo sull’afflusso dei partecipanti e sulle aree riservate, ma anche sulle principali direttrici di accesso e su tutti i fattori che avrebbero potuto generare turbative agli eventi. L’obiettivo era prevenire qualsiasi episodio che potesse mettere a rischio la sicurezza dei presenti.

Arresto per estorsione: la ricostruzione dei fatti

Proprio mentre si avviava alla conclusione il Giubileo degli influencer in piazza Risorgimento, nella tarda serata di ieri, gli agenti del Commissariato di P.S. Borgo hanno arrestato un cittadino georgiano. L’uomo aveva approfittato del clima festoso per commettere un furto: ha sottratto un telefono cellulare a una donna che si trovava in un locale della zona dopo aver partecipato alle celebrazioni giubilari.

La vittima, accortasi del furto, ha tentato di contattare il proprio numero utilizzando il telefono di una conoscente. L’autore del reato ha risposto alla chiamata e ha chiesto 900 euro in cambio della restituzione del cellulare sottratto. La donna, senza cedere al ricatto, ha immediatamente informato gli agenti impegnati nei servizi di sicurezza per il Giubileo.

Grazie alla tempestiva segnalazione, la Polizia ha potuto organizzare un incontro con il malvivente presso la stazione metro Ottaviano, dove l’uomo aveva dato appuntamento alla vittima per la consegna del denaro. Gli agenti, appostati nei pressi della stazione, sono intervenuti al momento opportuno, bloccando e arrestando il cittadino georgiano per estorsione.

La risposta delle forze dell’ordine e l’importanza della prevenzione

L’episodio ha confermato l’efficacia del dispositivo di sicurezza predisposto dalla Questura di Roma in occasione del Giubileo dei Giovani. La collaborazione tra le diverse forze in campo e la prontezza di intervento degli agenti hanno permesso di assicurare alla giustizia l’autore di un reato che avrebbe potuto turbare il clima di festa e raccoglimento che ha caratterizzato la giornata.

Le autorità hanno ribadito l’importanza di mantenere alta la guardia durante eventi di grande richiamo, sottolineando come la prevenzione e la rapidità di intervento siano fondamentali per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Bilancio positivo per la prima giornata del Giubileo dei Giovani

Nonostante l’episodio di furto e estorsione, la prima giornata del Giubileo dei Giovani si è conclusa senza ulteriori incidenti. Gli organizzatori e le forze dell’ordine hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, che ha visto la partecipazione di decine di migliaia di giovani in un clima di gioia, condivisione e sicurezza.

Il successo dell’operazione di sicurezza rappresenta un modello per la gestione dei prossimi appuntamenti dell’anno giubilare, che continueranno a richiamare a Roma migliaia di pellegrini da tutto il mondo.

