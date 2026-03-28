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È di un arresto e oltre 5.000 file sequestrati il bilancio di una complessa operazione della Polizia Postale di Brescia, che ha portato all’individuazione di un 65enne residente in provincia, accusato di scaricare e condividere materiale pedopornografico. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato fermato al termine di una lunga attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica. L’indagine è stata avviata in seguito a segnalazioni relative a scambi illeciti su piattaforme web e chat, che hanno coinvolto l’intero territorio provinciale.

Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo una serie di segnalazioni giunte agli uffici della Polizia Postale, nell’ambito di un’intensa attività di monitoraggio dei siti web e delle chat. Gli investigatori hanno analizzato le tracce informatiche raccolte durante il controllo, incrociandole con quelle ottenute nel corso delle indagini. Questo lavoro ha consentito di identificare il soggetto poi tratto in arresto, che utilizzava specifici accorgimenti per tentare di non essere individuato durante le sue numerose interazioni sulle piattaforme web dedicate allo scambio di materiale pedopornografico.

Il materiale sequestrato e le modalità operative

Durante la perquisizione, gli agenti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica hanno rinvenuto più di 5.000 file di materiale pedopornografico, accuratamente conservati in cartelle dedicate. I contenuti riguardavano minori di età compresa tra 11 e 15 anni. Il materiale è stato sequestrato e verrà sottoposto ad analisi forense per approfondire la condotta illecita dell’indagato e per identificare le vittime coinvolte, alcune delle quali si troverebbero sia in Italia che all’estero.

Le misure di prevenzione e il ruolo del Questore

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, vista la gravità dei fatti emersi, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei confronti dell’arrestato l’emissione della Misura di Prevenzione Personale dell’AVVISO ORALE di PUBBLICA SICUREZZA, in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia. Questa misura è finalizzata alla successiva richiesta di applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, per garantire un ulteriore controllo sull’indagato e prevenire la reiterazione di condotte illecite.

Le indagini proseguono: analisi dei dispositivi e identificazione delle vittime

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini non si sono concluse con l’arresto. Tutti i dispositivi informatici sequestrati all’indagato saranno sottoposti ad approfondite analisi forensi. L’obiettivo è quello di ricostruire nel dettaglio la rete di contatti e le modalità di diffusione del materiale pedopornografico, oltre a identificare le piccole vittime coinvolte, sia in Italia che all’estero. Gli investigatori stanno lavorando in collaborazione con le autorità giudiziarie per fornire ulteriori riscontri e chiarire ogni aspetto della vicenda.

Il contesto: la lotta alla pedopornografia online

L’operazione condotta dalla Polizia Postale di Brescia si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alla pedopornografia online, fenomeno che negli ultimi anni ha visto un incremento delle segnalazioni e delle attività investigative.

IPA