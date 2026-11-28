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A seguito di un esposto presentato da alcune associazioni di consumatori, tra cui il Codacons, l’autorità Garante per la Privacy ha avviato un’indagine sull’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani durante una puntata del programma di Rai 2 Bella Ma’. L’intervista, in cui Diaco aveva insistito sulla sessualità di Ravagnani, è già oggetto di un’indagine dell’Agicom.

Il Garante della Privacy apre un’indagine sul caso Diaco-Ravagnani

È stato il Codacons stesso, con un comunicato, ad annunciare l’indagine: “Il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di vederci chiaro su quanto accaduto nel corso dell’intervista, quando il conduttore ha posto con insistenza domande sulla sfera sessuale dell’ex sacerdote, e di verificare quale diffusione sia stata data dalla Rai alle informazioni attinenti alla sfera intima di Ravagnani” ha scritto l’associazione dei consumatori.

“L’intervista, inizialmente dedicata alla pubblicazione del libro autobiografico dell’interessato e alle ragioni che lo hanno indotto a lasciare il sacerdozio, si sarebbe successivamente incentrata su aspetti attinenti alla sua sfera sessuale” ha invece spiegato il Garante per la Privacy, nel proprio comunicato citato sempre dal Codacons.

In cosa consiste l’indagine

In particolare, spiega sempre il Garante, Codacons e Assourt hanno chiesto di verificare se l’intervista abbia violato la “liceità trattamento e della diffusione delle informazioni relative alla sfera sessuale” e se sia no applicabili le misure correttive previste dall’articolo 58 del Regolamento sul trattamento dei dati personali.

Per il momento, il Garante per la Privacy ha chiesto alla Rai di fornire maggiori informazioni sull’intervista, oltre agli indirizzi a cui il video della registrazione del programma si può trovare online. L’azienda è tenuta a mantenere online queste pagine durante le indagini e a indicare cosa avrebbe intenzione di farne in seguito.

Cosa rischia la Rai

È stato lo stesso Condacons a spiegare cosa potrebbe rischiare la Rai nel caso in cui il Garante per la Privacy ritenesse che l’intervista di Diaco a Ravagnani abbia violato le norme per cui l’articolo 58 del Regolamento sul trattamento dei dati personali prevede delle misure correttive.

“In base alle norme vigenti in materia di privacy il Garante, dopo aver ottenuto dalla Rai le informazioni richieste, può ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento e, in caso di illeciti e violazioni, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato annuo” recita il comunicato dell’associazione.