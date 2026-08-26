Caso difterite a Palermo, l'appello di Matteo Bassetti al governo sui vaccini prima del ritorno a scuola

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“La prevenzione non può essere un’autocertificazione”. Così Matteo Bassetti parla di scuola e vaccini dopo il caso della bambina morta per difterite a Palermo. Secondo l’infettivologo sarebbe auspicabile una verifica della situazione vaccinale degli alunni prima del ritorno in classe, perché “la prevenzione funziona quando è concreta”. Quindi l’appello al governo, a partire dalla premier Giorgia Meloni, che si faccia sentire sul tema raccomandando le vaccinazioni pediatriche.

Scuola e vaccini, parla Matteo Bassetti

“Con l’inizio del nuovo anno scolastico, sarebbe importante ricordare una cosa semplice: la scuola è anche una comunità sanitaria, dove migliaia di bambini e ragazzi condividono ogni giorno gli stessi spazi”.

Così sui social Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, dopo il caso della bambina morta per difterite a Palermo.

ANSA

Le vaccinazioni “servono a proteggere non solo il singolo bambino, ma anche la collettività, soprattutto chi non può vaccinarsi per motivi medici”, ricorda Bassetti.

“Malattie come morbillo e difterite non appartengono a un passato remoto: quando la copertura vaccinale diminuisce, il rischio di focolai torna concreto”.

Caso difterite a Palermo, la proposta di Bassetti

Per questo, secondo Bassetti, sarebbe auspicabile che prima del ritorno a scuola “ci fosse una verifica effettiva della situazione vaccinale degli alunni”.

“Non per colpevolizzare i genitori – spiega – ma per garantire che le regole vengano applicate e che nessuno venga lasciato scoperto per semplice inerzia burocratica”.

Bassetti ha anche proposto un breve rinvio dell’inizio dell’anno scolastico, almeno nelle scuole primarie, per consentire le verifiche sulle vaccinazioni.

L’appello al governo e alla premier Meloni

L’infettivologo chiama poi in causa il governo, lanciando un appello alla premier Giorgia Meloni e ai ministri.

“Mi piacerebbe su questo tema sentire una voce forte del presidente del Consiglio, del ministro dell’Istruzione e di quello della Salute, che insieme raccomandano agli italiani di vaccinare i figli”.

Secondo Bassetti per l’iscrizione a scuola non può bastare un’autocertificazione o una prenotazione vaccinale, “servono controlli puntuali, uniformi e tempestivi, insieme a un sistema che faciliti il recupero delle vaccinazioni mancanti e informi correttamente le famiglie”.

Perché “la prevenzione funziona quando è concreta: vaccinare, verificare e intervenire prima che un caso diventi un’epidemia”.