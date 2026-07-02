Caso Elisa Claps, procura di Potenza riapre indagini sul ritrovamento del corpo e complici di Danilo Restivo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, ha rivelato in tv che la procura di Potenza ha riaperto le indagini sul “ritrovamento del corpo” della sorella e “sulle complicità”. Elisa Claps scomparve nel nulla nel 1993, quando aveva 16 anni. I suoi resti furono rinvenuti, nel 2010, nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità a Potenza.

L’annuncio a Chi l’ha visto del fratello di Elisa Claps

Gildo Claps è intervenuto nella puntata di Chi l’ha visto andata in onda mercoledì 1° luglio, l’ultima condotta da Federica Sciarelli.

Il fratello di Elisa Claps ha detto: “Da circa due anni, con coraggio, la procura di Potenza ha riaperto le indagini in merito alle circostanze del ritrovamento (del corpo della sorella, ndr), ma anche a ritroso su tutti i punti che non sono mai stati chiariti su questa vicenda, ovvero sulle complicità e sull’incredibile circostanza che quel corpo sia rimasto lì per 17 anni senza che nessuno sapesse nulla”.

Gildo Claps si è detto “positivamente sorpreso” dall’iniziativa della procura di Potenza.

Poi ha aggiunto: “Sono in corso da mesi una serie di accertamenti tecnici, ma non solo. Si stanno considerando una serie di dichiarazioni rilasciate anche pubblicamente all’alba del ritrovamento e nei mesi successivi”.

“Credo che tutta la città si aspetti la verità completa su questa vicenda”, ha concluso Gildo Claps.

ANSA

La scomparsa di Elisa Claps e il ritrovamento 17 anni dopo

Elisa Claps, allora studentessa di 16 anni al terzo anno di liceo, scomparve nel nulla a Potenza il 12 settembre 1993.

Di lei si persero le tracce per quasi 17 anni, fino a quando il 17 marzo 2010 i suoi resti vennero rinvenuti nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, sempre a Potenza.

Chi è Danilo Restivo e la doppia condanna

Per la morte di Elisa Claps è stato ritenuto colpevole di omicidio Danilo Restivo, condannato a 30 anni di reclusione (pena confermata dalla Cassazione nell’ottobre del 2014).

Lo stesso Danilo Restivo, che nel frattempo aveva lasciato l’Italia, è stato condannato anche per l’assassinio di Heather Barnett, avvenuto il 12 novembre 2002 a Bournemouth nel Dorset. Sta scontando la sua pena detentiva in Inghilterra.