Caso Emanuela Orlandi, il fotografo Marco Accetti sarebbe nuovamente indagato: a maggio denunciò Pietro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il fotografo Marco Fassoni Accetti è nuovamente indagato dalla Procura di Roma per il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Il filone d’indagine sta verificando l’attendibilità delle autoaccuse del fotografo e ha ipotizzato che possa aver fatto parte di una rete di adulti che adescavano minorenni da introdurre a terzi. Dentro non solo Orlandi, ma anche diversi altri eventi della Roma degli anni 80, dalla scomparsa di Mirella Gregori fino alla morte del tredicenne José Garramon, investito da Accetti.

Marco Fassoni Accetti nuovamente indagato

Dalle pagine di Repubblica emerge un dettaglio dopo l’audizione in commissione parlamentare delle scorse settimane: Marco Fassoni Accetti è nuovamente indagato per il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Era emerso che fosse finito nel registro degli indagati per l’accusa di calunnia in riferimento a un altro caso, quello della diciassettenne Katty Skerl uccisa nel 1984. Oggi le parole di

Accetti tornano a essere riesaminate per valutarne l’attendibilità, e si ipotizza che il fotografo abbia fatto parte di una “rete di adulti dedicata all’adescamento di minorenni da introdurre a terzi”. La Roma degli anni 80 appare così molto meno sicura, e i casi di scomparsa o di morte di giovani vengono inseriti in un quadro più ampio. La scomparsa di Mirella Gregori, avvenuta il 7 maggio 1983, è spesso accomunata al caso di Emanuela Orlandi, ma figura anche la morte di José Garramon. Questa riguarda direttamente il fotografo Accetti, che venne condannato in via definitiva per omicidio colposo in quello che è stato accertato come “incidente stradale”. Restano però dei punti da chiarire, come il fatto che il giovane si trovasse a 20 km da casa al momento della morte.

I carabinieri starebbero raccogliendo testimonianze di persone che all’epoca dei fatti erano adolescenti e che hanno riferito, sempre secondo quanto riportato da Repubblica, di aver conosciuto il fotografo con la promessa di avere dei servizi fotografici professionali, ma con il sospetto che potesse introdurre adolescenti in ambienti privati o a contatti sconosciuti.

L’avvocato di Accetti

L’avvocato di Marco Accetti, Giancarlo Germani, ha dichiarato che al momento non hanno ricevuto nulla. Apprendono la notizia dai giornali. Ricordiamo che il 17 dicembre scorso Germani, su incarico del fotografo, avrebbe presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma nei confronti di Pietro Orlandi. L’accusa è di diffamazione aggravata e calunnia in relazione ad alcune affermazioni rese da Orlandi durante l’audizione del 7 ottobre 2025 davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa della sorella e di Mirella Gregori.

In quell’occasione, Pietro Orlandi aveva affermato: “Io considero Accetti un mitomane, per tutte le cose che ha fatto, anche in precedenza. Sappiamo che conoscenze avesse, non lo dico io ma Calipari, che all’epoca indagava su di lui. Stava nel gioco della pedopornografia, che addescava ragazzini”.

Per i legali che lo seguono, poiché non ha mai riportato alcuna condanna penale per pedopornografia o adescamento di minori: “Rileviamo che l’informativa attribuita al compianto Dottor Calipari non ha avuto alcun seguito di alcun tipo, non avendo prodotto neanche una minima inchiesta di rilevanza penale; ne discende il pieno diritto di Fassoni Accetti di tutelare il proprio onore e decoro e di non accettare di essere definito in modo dispregiativo e disonorevole”.

Chi è Marco Accetti?

Marco Fassoni Accetti è un fotografo romano, classe 1955. Il 27 marzo 2013, a distanza di trent’anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, si è presentato spontaneamente alle autorità affermando di essere stato coinvolto nel sequestro della ragazza, avvenuto il 22 giugno 1983.

Secondo la sua versione, faceva parte di un gruppo interno al Vaticano, non meglio identificato, che aveva organizzato il rapimento per esercitare pressioni sulle alte sfere ecclesiastiche. La lotta interna vedeva da una parte coloro che erano schierati accanto a Papa Wojtyła, dall’altra una posizione molto meno rigida contro l’Urss, più allineata quindi al blocco comunista.

Sempre secondo quanto dichiarato dallo stesso fotografo, sarebbe stato l’autore del “fischietto”, ovvero colui che telefonò alla famiglia Orlandi, ai telegiornali e ai giornali per fornire informazioni sul rapimento, utilizzando proprio un fischietto come segno distintivo.