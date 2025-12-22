Caso Emanuela Orlandi, indagata Laura Casagrande: i sospetti sulla compagna dall'Americano ai 19 "non ricordo"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel caso Emanuela Orlandi la Procura di Roma ha iscritto tra gli indagati Laura Casagrande, ex compagna di scuola, per l’ipotesi di false informazioni. Pesano le diverse versioni raccontate sugli ultimi minuti insieme quel 22 giugno 1983 e i 19 “non ricordo” detti in Commissione. Sotto esame anche la telefonata dell’”Americano”.

Emanuela Orlandi, indagata Laura Casagrande

Nel caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Laura Casagrande, oggi 57 anni, con l’ipotesi di false informazioni all’autorità giudiziaria. Casagrande era una compagna della scuola di musica frequentata da Orlandi ed è considerata una delle ultime persone ad averla vista nel pomeriggio del 22 giugno 1983.

La decisione degli inquirenti nasce dalla rilettura dei verbali e dal confronto tra dichiarazioni rese in momenti diversi: nell’immediatezza dei fatti, nelle settimane successive e, più di recente, davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta. Casagrande è stata sentita dal pm Stefano Luciani.

L’avvocata Laura Sgrò, che assiste la famiglia Orlandi, ha commentato: “Quanto sta emergendo dimostra come il lavoro della Procura sia necessario“.

Le versioni sul 22 giugno 1983 e i 19 “non ricordo”

Gli atti riportano tre ricostruzioni differenti sugli ultimi momenti prima della scomparsa. In una prima versione, rilasciata alla Squadra mobile poche ore dopo i fatti, Casagrande avrebbe riferito di aver visto Emanuela alla fermata del bus 70.

In una seconda versione, consegnata ai carabinieri il 4 agosto 1983, descrive invece un tratto percorso insieme lungo Corso Rinascimento: “Ho controllato chi mi stava alle spalle e ho appurato che Emanuela era circa 20 metri dietro di me (…) Giunti alla fine di Corso Rinascimento, Emanuela non c’era più”.

La terza ricostruzione è quella resa alla Commissione parlamentare nel giugno 2024, quando Casagrande ha ripetuto più volte di non ricordare: “Non ho memoria alcuna, non ricordo nulla”. In due ore di audizione, secondo il resoconto, i “non ricordo” sono stati diciannove. Il presidente della Commissione, Andrea De Priamo, le ha detto: “Davanti al suo vuoto totale potremmo doverla sentire con formule più rigide“.

Sempre in Commissione, Casagrande ha spiegato che all’epoca ebbe paura: “Sì, ebbi paura. Andai per due mesi in un luogo segreto in Umbria”.

La telefonata dell’”Americano” e i punti contraddittori

Un passaggio centrale della vicenda riguarda la telefonata dell’”Americano” dell’8 luglio 1983, quando il sequestratore chiamò casa Casagrande per dettare un comunicato con le condizioni per il rilascio. Nel verbale dell’epoca, Casagrande riferì che l’interlocutore la sollecitava con insistenza, e che le avrebbe spiegato di avere il numero perché “ce lo ha dato Emanuela, dicendoci che sei una sua amica di scuola”.

Il servizio di Mediaset sull’iscrizione nel registro degli indagati di Laura Casagrande

Ma ci sarebbe una contraddizione anche sulla lingua e sull’accento del telefonista: nel 1983 Casagrande sostenne che “l’interlocutore parlava un italiano corretto”, mentre nel 2024, alla domanda se fosse uno straniero, rispose: “Sì. Poteva essere arabo, turco, afghano”. La madre, sentita allora, parlò di italiano “con timbro mediorientale”.

Nel fascicolo rientra anche l’episodio della presunta tappa in profumeria: nel 1983 Casagrande disse di essere andata con un’amica in un negozio di via Gregorio VII; l’amica, ascoltata in Commissione il 23 gennaio 2025, ha risposto: “Che siamo andate in profumeria lo escludo, e comunque non me lo ricordo”.