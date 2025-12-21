Caso Emanuela Orlandi, Laura Casagrande indagata per le sue amnesie sulla sparizione dell'amica

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Diciannove “non ricordo” in due ore di audizione di fronte alla Commissione parlamentare. È attorno a questi buchi di memoria che si concentra l’attenzione dei pm sul ruolo di Laura Casagrande, oggi 57 anni, una delle ultime persone ad aver visto Emanuela Orlandi in quel lontano giugno del 1983. La compagna della scuola di musica della cittadina vaticana, sentita nel 2024 dalla Commissione parlamentare d’inchiesta, ha ripetuto più volte di non avere memoria di quel pomeriggio: “Ho un vuoto totale”. Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, parla di una “notizia importante”.

Laura Casagrande e il caso Emanuela Orlandi

Laura Casagrande non rammenta neppure la lunghezza dei capelli di Emanuela. Oggi Casagrande è indagata per false informazioni all’autorità giudiziaria ed è stata ascoltata dal pm Stefano Luciani. Cosa abbia dichiarato è coperto da riserbo.

Di fronte alla Commissione parlamentare sulla sparizione di Emanuela Orlandi, la donna ha dichiarato di aver avuto paura, al punto da nascondersi: “Sì, ebbi paura. Andai per due mesi in un luogo segreto in Umbria”.

ANSA

Laura Casagrande fu tra le ultime persone a vedere Emanuela, mentre camminava su Corso Rinascimento prima di salire sull’autobus. E l’8 luglio 1983, due settimane dopo la scomparsa, colui che viene definito “l’Americano” chiamò proprio a casa sua per rivendicare il rapimento e imporre condizioni per la liberazione. Il dettaglio spinge i pm a scavare alla ricerca di elementi.

La nuova svolta investigativa è stata accolta con favore dall’avvocato della famiglia Orlandi, Laura Sgrò.

Il caso Orlandi e l’Americano

Durante la sua audizione parlamentare Casagrande ha mostrato sicurezza solo su aspetti lontani dal momento della sparizione. Ricorda con precisione la voce di Emanuela (“molto calda, molto dolce, una voce quasi soffiata, tipo francese”). Il cosiddetto “Americano” aveva invece un timbro come “tra l’arabo, l’orientale e il mediorientale”.

Non ha dubbi nel ritenere che Emanuela sia stata adescata: “È stata adescata. Quello che mi sono sempre chiesta è come abbia fatto a fidarsi e ad andare con qualcuno. Era una ragazza normale, non sfacciata, semplice. Poteva capitare anche a me”.

Ma proprio quando si arriva alle immagini di quel 22 giugno, la memoria ritorna nebulosa: nessun ricordo del marciapiede, nessuna immagine della ragazza che cammina accanto a lei, nessuna certezza nemmeno sul fatto di aver mai condiviso un tragitto insieme dopo le lezioni.

La difesa di Laura Casagrande

Le sue amnesie hanno spinto il presidente della Commissione, Andrea De Priamo, ad ammonirla. All’ammonimento, Laura Casagrande ha replicato giustificandosi: all’epoca era soltanto una ragazzina di quattordici anni.

Il commento di Pietro Orlandi

La Repubblica riporta il commento di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela: “È una notizia importante perché potrebbe essere stata una delle ultime persone a vederla. E quindi aver capito in che mani eventualmente fosse andata e chi eventualmente fosse stato il gancio”.