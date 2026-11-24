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Qualcuno, pochi giorni dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi, telefonò alla famiglia della 15enne. Su questo aspetto il Reparto Investigazioni Scientifiche (Ris) dei carabinieri, coordinato dalla Procura di Roma rappresentata dal pubblico ministero Stefano D’Arma, sta concentrando gli accertamenti e, secondo indiscrezioni, sarebbe giunto al profilo specifico di un sospettato mai attenzionato dalle indagini.

Spunta un nuovo telefonista

La cautela da parte degli inquirenti è oltremodo d’uopo. Ciò che è noto fino ad oggi è che la prima telefonata giunta in casa Orlandi risale al 25 giugno 1983, tre giorni dopo la scomparsa di Emanuela, da parte di un uomo che si qualificava come “Pierluigi“. Il sedicente Pierluigi parlò con Mario Meneguzzi, zio della 15enne scomparsa, e riferì che la sua fidanzata aveva incontrato due ragazze a Campo de’ Fiori. Una di queste si faceva chiamare Barbara ed era somigliante a Emanuela.

Eppure, per il momento – riferisce Ansa – non è dato sapere a quale telefonista si riferiscano le indagini del Ris. Gli elementi acquisiti finora dai carabinieri, tuttavia, forniscono “significativi elementi convergenti” agli inquirenti.

ANSA

Tra le forze impegnate nell’inchiesta c’è anche il Nucleo Investigativo dei carabinieri, che insieme alla Direzione Distrettuale Antimafia è al lavoro per verificare se effettivamente la persona sospettata abbia avuto realmente un ruolo nella vicenda.

In più, sono in corso d’opera le verifiche per stabilire se l’anonimo telefonista avesse rapporti con le altre personalità coinvolte o almeno sfiorate dalle varie inchieste condotte dal 1983.

Le indiscrezioni sul sospetto

Alla domanda su chi potrebbe essere il telefonista misterioso, intorno al quale si sta concentrando il lavoro degli investigatori, ha provato a rispondere il giornalista investigativo Fabrizio Peronaci insieme al collega Rinaldo Frignani sul Corriere della Sera.

I due cronisti riportano l’indiscrezione secondo la quale l’attenzione dei carabinieri si starebbe concentrando sul sedicente “Mario“, ben noto alle cronache. “Mario”, ricordiamo, telefonò il 28 giugno 1983 – tre giorni dopo “Pierluigi” e sei giorni dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi – e interloquì, anch’egli, con Mario Meneguzzi. Quella conversazione è di particolare interesse investigativo, in quanto fu la prima ad essere registrata su nastro.

Il commento dell’avvocata della famiglia di Emanuela Orlandi

Raggiunta dall’Agi e da La Presse, Laura Sgrò, che assiste la famiglia Orlandi, ha espresso “grande apprezzamento per il lavoro del dottor D’Arma” anche da parte dei suoi assistiti. Sgrò sottolinea che il pubblico ministero “non sta lasciando nulla di intentato”.

Secondo l’avvocata, l’approccio adottato da D’Arma è “l’unico metodo possibile per arrivare alla verità, dopo tutti questi anni”. Dalla scomparsa di Emanuela Orlandi sono passati 43 anni.