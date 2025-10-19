Caso Epstein, altre rivelazioni shock sul principe Andrea con la polizia che indaga e l'ipotesi autoesilio

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Nemmeno dopo la rinuncia al titolo di duca di York c’è pace per il principe Andrea. Il 65enne terzogenito della regina Elisabetta e del principe Filippo è di nuovo al centro di rivelazioni imbarazzanti da parte dei media inglesi. Andrea avrebbe incaricato un poliziotto addetto alla sua scorta di indagare su Virginia Giuffre, una delle vittime del giro di ragazze abusate sessualmente da Jeffrey Epstein. E la polizia britannica indaga.

Le rivelazioni shock sul principe Andrea

L’ultima rivelazione sul principe Andrea arriva dalle pagine del Mail on Sunday e del Sunday Telegraph, testate di destra tradizionalmente filo-monarchiche, pochi giorni dopo l’annuncio della rinuncia al titolo reale.

Il riferimento delle rivelazioni è a una email scritta dalla stesso principe di casa Windsor nel 2011 a un addetto stampa della regina Elisabetta per comunicare d’aver incaricato un poliziotto addetto alla sua scorta di indagare su Virginia Giuffre.

IPA

Virginia Giuffre è una delle vittime del giro di ragazze abusate sessualmente da Epstein, il defunto faccendiere americano, e messe a disposizione di amici vip, che accusava il reale di aver preteso prestazioni sessuali almeno tre volte quando lei aveva 17 anni.

Andrea spiò Virginia Giuffre?

Andrea ha sempre negato quell’accusa anche se poi nel 2022 le versò un mega-indennizzo multimilionario per evitare il rischio di un processo.

La ricostruzione dei giornali inglesi comunque sembra escludere che l’addetto alla scorta si sia prestato davvero prestato a un’attività di spionaggio nei confronti della donna che fu ritrovata morta, ad aprile, a 41 anni in una fattoria dell’Australia.

Però non si esclude che vi sia stato un tentativo di abuso di potere da parte di Andrea verso un pubblico ufficiale assegnatogli dallo Stato nell’ambito dei servizi di scorta dovuti alla famiglia reale.

La polizia indaga e ipotesi autoesilio

E Scotland Yard, da cui dipendono questi servizi, nelle scorse ore ha annunciato l’apertura di un’indagine preliminare a scoppio ritardato sull’episodio.

Ora alcuni tabloid non escludono neppure l’idea di un futuro autoesilio all’estero da parte di Andrea epr il quale davvero non sembra esserci pace.