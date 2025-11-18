Caso Epstein, Donald Trump insulta giornalista di Bloomberg sull'Air Force One: "Zitta, porcellina"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una domanda su caso Epstein ha mandato Trump su tutte le furie: incalzato da una giornalista sull’Air Force One, il presidente Usa l’ha zittita con un “quiet, quiet, piggy”, ovvero “zitta, zitta, porcellina“. La cronista di Bloomberg, Catherine Lucey, aveva appena finito di chiedere a Trump perché si stesse “comportando in quel modo se non c’è nulla di incriminante nei file” contenenti le mail di Epstein.

Donald Trump insulta la giornalista Catherine Lucey

Prima che la giornalista potesse concludere la domanda, il presidente l’ha interrotta puntandole contro un dito e pronunciando la frase incriminata.

Tutto si è consumato in pochi attimi. L’episodio era inizialmente passato quasi inosservato, ma è poi esploso sui social e sulla stampa dopo essere stato ripreso da Cbs News.

Immediata la reazione della comunità dei media Usa. Il conduttore della Cnn Jake Tapper ha definito il comportamento di Trump “disgustoso e completamente inaccettabile”, mentre l’ex conduttore di Fox News Gretchen Carlson ha parlato di parole “degradanti”.

La domanda di Catherine Lucey è arrivata proprio nei giorni in cui il Congresso sta valutando la possibilità di votare per rendere integralmente pubblici i file di Epstein.

Cosa significa “piggy”

Piggy, letteralmente “porcellino/a”, è un insulto che cambia significato a seconda del contesto. Viene utilizzato in maniera simile alla lingua italiana, per indicare una persona sporca, grassa, ingorda o avida. Ma può essere utilizzato anche solo come un insulto generico per sminuire qualcuno, come nel caso di Catherine Lucey.

Chi è Catherine Lucey, giornalista attaccata da Trump

Catherine Lucey è una reporter di lungo corso: attuale corrispondente della Casa Bianca per Bloomberg, vanta oltre vent’anni di carriera nel giornalismo politico.

Prima di approdare a Bloomberg ha lavorato per Associated Press e Wall Street Journal, seguendo presidenti, campagne elettorali e le principali vicende politiche sia negli Stati Uniti sia all’estero, dall’Europa all’Asia fino al Medio Oriente.

Fino ad ora Lucey non ha commentato l’accaduto, rimandando tutte le richieste di chiarimento. Bloomberg News, da parte sua, non ha rilasciato dichiarazioni.

La direttrice della International Women’s Media Foundation, Elisa Lees Muñoz, ha denunciato una aggressione verbale da parte di Trump a una donna dei media: “I suoi insulti sull’aspetto fisico sono attacchi di genere pensati per zittire le giornaliste. Quando arrivano dal capo del governo, possono scatenare ondate di abusi che minano il lavoro di chi fa domande difficili”.

Anche la veterana della Casa Bianca April Ryan, già bersaglio di offese da parte dell’amministrazione Trump, ha criticato l’episodio, definendo il comportamento del presidente “indegno dell’incarico”.

La difesa della Casa Bianca

Un funzionario della Casa Bianca ha accusato Lucey di essersi comportata “in modo inappropriato e non professionale” nei confronti dei colleghi a bordo dell’aereo. Non sono arrivate ulteriori spiegazioni.