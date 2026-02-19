Caso Epstein, ex principe Andrea arrestato a Londra con l'accusa di "condotte illecite": ipotesi cauzione

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’ex principe Andrea è stato arrestato a Londra, nella residenza privata di Sandrigham, con l’accusa di “cattiva condotta in carica pubblica“. Stando alle prime indiscrezioni, l’arresto, avvenuto nel giorno del 66esimo compleanno di Andrew Mountbatten-Windsor, sarebbe collegato ad alcuni documenti che sarebbero stati passati a Epstein durante il periodo in cui Andrea ricopriva il ruolo di emissario commerciale del governo di Londra.

Di cosa è accusato l’ex principe Andrea

L’arresto di Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, è avvenuto nel giorno del suo 66esimo compleanno.

La corrispondente speciale della BBC Lucy Manning ha spiegato: “Da quanto ho capito, c’è stato uno sviluppo molto significativo nell’indagine sugli Epstein Files. Andrew Mountbatten-Windsor è stato arrestato con l’accusa di ‘cattiva condotta in carica pubblica‘. Ciò sarebbe collegato a quando Andrea ricopriva il ruolo di emissario commerciale del governo di Londra e ad alcuni documenti che sarebbero stati passati a Epstein“.

Le recenti dichiarazioni di Re Carlo III sull’ex principe Andrea

L’ex principe Andrea è stato arrestato dopo che il premier britannico Keir Starmer ha dichiarato che “nessuno è al di sopra della legge” e dopo che, nei giorni scorsi, lo stesso Re Carlo III, suo fratello, aveva preso ulteriormente le distanze facendo sapere di essere pronto a collaborare con la polizia nelle indagini qualora gli fosse richiesto.

Possibile il rilascio su cauzione dell’ex principe Andrea

In un comunicato della polizia di Thames Valley si parla di perquisizioni condotte nel Norfolk, dove si trova Sandringham, e in un’altra residenza nel Berkshire. La polizia non ha confermato il nome dell’arrestato, parlando genericamente di un “uomo sulla sessantina del Norfolk”.

Come riportato da ANSA, Andrea dovrebbe essere sentito giornata, prima di un eventuale rilascio su cauzione.

In base a quanto riferito dalla BBC, il termine massimo per il fermo in situazioni del genere è di 96 ore ma nella maggior parte dei casi i sospetti vengono trattenuti per 12 o 24 ore e poi vengono incriminati oppure rilasciati in attesa di ulteriori indagini.

Con l’arresto, la polizia può accedere a apparecchiature informatiche, fascicoli, fotografie e a qualsiasi altra prova.

Gli agenti, inoltre, possono effettuare perquisizioni in qualsiasi locale di proprietà dell’arrestato o anche solo occupato o controllato dalla persona sottoposta a fermo.

