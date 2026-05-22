Caso Epstein, ex principe Andrea sospettato di reati sessuali: una donna potrebbe denunciarlo

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Il nome dell’ex principe Andrea, fratello del Re Carlo III, è tornato alla ribalta nell’ambito del caso Epstein. La polizia sta indagando su Andrew Mountbatten-Windsor per potenziali reati sessuali: gli investigatori potrebbero ascoltare una donna che sostiene che sarebbe stata portata nella casa dell’ex principe Andrew a Windsor proprio “per scopi sessuali”.

Ex principe Andrea sospettato di reati sessuali

La notizia è riportata da Sky News nel Regno Unito. Nell’ambito delle indagini della polizia sull’ex principe Andrea per sospetti reati sessuali, gli investigatori puntano ad ascoltare una donna che sostiene che sarebbe stata portata nella casa del fratello di Re Carlo, a Windsor, “per scopi sessuali“.

I detective intendono anche ascoltare anche altri potenziali sopravvissuti nel caso Epstein, che sono stati invitati a farsi avanti per contribuire a un’indagine “complessa e potenzialmente in espansione”, che potrebbe durare molti mesi.

ANSA

Le dichiarazioni della polizia britannica

Il timore della squadra speciale di detective della Thames Valley Police è che le vittime di Jeffrey Epstein possano essere scoraggiate dal farsi avanti perché ritengono che l’indagine della polizia possa essere in qualche modo limitata.

Una fonte della polizia, a tal proposito, ha però spiegato in alcune dichiarazioni riportate da Sky News: “Le persone pensano erroneamente che stiamo parlando di crimini basati sulla finanza, ma ciò non potrebbe essere più lontano dalla verità”.

La stessa fonte ha aggiunto: “La cattiva condotta in carica pubblica ne comprende molti altri, inclusi reati sessuali, frode, corruzione, ostacolo alla giustizia e altri. Abbiamo una visione molto più ampia. Stiamo indagando su tutti gli aspetti e andremo dove le prove ci condurranno”.

L’arresto dell’ex principe Andrea

Andrew Mountbatten-Windsor è stato arrestato nel febbraio del 2026, nel giorno del suo 66esimo compleanno, con l’accusa di cattiva condotta in carica pubblica, in seguito alla pubblicazione negli Stati Uniti d’America dei fascicoli dell’FBI su Jeffrey Epstein a gennaio.

In base a quanto emerso dai fascicoli è stato ipotizzato che il fratello del Re Carlo III, inviato commerciale del governo britannico, potrebbe aver passato documenti governativi sensibili e informazioni commerciali al suo amico Jeffrey Epstein.