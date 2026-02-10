Caso Epstein, re Carlo III scarica il fratello Andrea e si dice pronto a collaborare con la polizia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Re Carlo III è intervenuto con una nota ufficiale sul caso Epstein e sulle novità emerse a carico del fratello Andrea. Il sovrano si è detto profondamente preoccupato per le accuse che continuano a venire alla luce sul “signor Mountbatten-Windsor”, ovvero l’ex principe Andrea. La casa reale ha dato piena disponibilità a collaborare con la polizia che indaga sulla vicenda.

Caso Epstein, Re Carlo III preoccupato per le nuove accuse

La nota diffusa da Buckingham Palace è arrivata dopo che la polizia ha reso noto di voler svolgere accertamenti sulle informazioni riservate che l’ex principe Andrea avrebbe condiviso con Epstein. In particolare, a seguire la vicenda sarebbe la Thames Valley Police, competente per territorio sulla ex residenza dell’ex membro della famiglia reale britannica.

Gli accertamenti sono scattati dopo le indiscrezioni di stampa, emerse dalle mail di Jeffrey Epstein, su alcuni report inviati da Andrea e relativi a un viaggio nel Sud-Est Asiatico compiuto in qualità di inviato britannico per il commercio.

Accertamenti della polizia sull’ex principe Andrea

“Sebbene spetti al signor Mountbatten-Windsor rispondere alle accuse specifiche in questione, se la Thames Valley Police ci contatterà, saremo pronti a sostenerla come ci si aspetterebbe”, fa sapere la casa reale.

Lo scorso ottobre, proprio in seguito alle polemiche per il legame tra Andrea e il finanziere pedofilo Epstein, il principe aveva rinunciato al titolo di duca di York e, poche settimane dopo, era stato privato anche del titolo di principe.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, il fratello minore del re voleva aprire un’attività commerciale in Cina insieme ad Epstein, nonostante quest’ultimo avesse già sulle spalle una condanna per reati sessuali su minori.

Caso Epstein, anche William si dice preoccupato

Dall’Arabia Saudita, anche il principe William si è dichiarato “profondamente preoccupato” per le accuse nei confronti dello zio che continuano a emergere dai documenti sul caso Epstein. Preoccupazione condivisa dal re Carlo III, che si è detto pronto a collaborare con la polizia sotto ogni aspetto per far luce sulla vicenda.

La principale accusatrice dell’ex principe Andrea è stata Virginia Giuffre, morta suicida lo scorso aprile a 41 anni.

È lei la ragazza che, allora 17enne, compare nella foto abbracciata ad Andrea con sullo sfondo Ghislaine Maxwell. Virginia Giuffre ha raccontato di essere stata la schiava sessuale del principe Andrea e di aver subito diversi stupri. Accuse sempre negate da Andre, che nel 2022 ha risarcito la ragazza con 15 milioni di euro.

Ghislaine Maxwell fa scena muta

Ghislaine Maxwell, convocata dalla Camera per testimoniare sul caso Epstein, ha scelto il silenzio durante un’audizione a porte chiuse in videocollegamento dal carcere. L’ex compagna e complice del finanziere, morto in cella, si è avvalsa del Quinto emendamento della Costituzione statunitense, esercitando il diritto a non rispondere per evitare l’autoincriminazione.