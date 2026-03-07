Caso Epstein, ritrovata la denuncia contro Trump per abusi su una minore: "Avevo 13 anni all'epoca dei fatti"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dagli Epstein files erano emerse delle denunce contro Donald Trump. Il Dipartimento di Giustizia ha ripubblicato dei documenti inerenti alle accuse di una minore nei confronti dell’attuale presidente degli Stati Uniti. Si tratta di un’accusa per abusi. La motivazione per l’assenza dei file è un generico “per errore”. Alla fine la vicenda si era conclusa con un rifiuto a collaborare e un risarcimento versato alla vittima nel 2021.

Denunce contro Trump da un minore

Il Dipartimento di Giustizia ha dovuto ripubblicare tre note relative a una denuncia per violenza sessuale contro il presidente Donald Trump. Questi elementi mancavano tra i file pubblicati per il caso Epstein.

Il motivo è un “errore di collocazione”, ma che per molti è solo l’ennesimo caso di cancellazione di file per evitare scandali. Esattamente come le censure sui nomi dei coinvolti, presunti tali, ma non sulle vittime, così la denuncia della minore contro Donald Trump era comunque “non verificata”, ma rappresenta un’omissione che non è passata inosservata.

ANSA

Insieme a queste note, il Dipartimento di Giustizia ha dovuto rimettere mano all’archivio e aggiungere delle immagini che erano state rimosse. Alcune erano state segnalate per “nudità”, ma restano migliaia di immagini non pubblicate secondo un funzionario del Dipartimento che monitora il lavoro dello stesso organo.

Cosa c’era nella denuncia

Il racconto della donna, minore all’epoca dei fatti, è proseguito per diversi colloqui. Si tratta di promemoria che all’interno dei file ora sono sotto il numero “302”.

In questi si può leggere la denuncia di una donna nei confronti di Epstein e Trump. In un primo colloquio ha raccontato una storia di abusi da parte di Epstein e di altri collaboratori. Dice di essere stata accompagnata a New York, quando aveva intorno ai 13-15 anni, in un edificio molto alto.

Era già stata molestata da Epstein quando, in quell’occasione, venne presentata anche a Donald Trump che chiese ai presenti nella stanza di lasciarli soli. Quando la ragazzina si è ribellata all’attuale presidente degli Stati Uniti, secondo il racconto, questi l’avrebbe colpita e avrebbe dichiarato: “Portate questa piccola str**za fuori di qui”.

Il ritiro della denuncia e il risarcimento

Nel terzo colloquio, la vittima ha raccontato di aver sentito uno scambio tra Trump ed Epstein in merito anche al riciclaggio di denaro attraverso i casinò.

Sempre nello stesso colloquio ha detto di aver ricevuto telefonate minacciose e che erano successi diversi incidenti, come quando una macchina l’aveva spinta fuori strada. Nel quarto interrogatorio ha quindi dichiarato di non voler più parlare, tanto che viene riportato quanto affermato dagli agenti che l’incoraggiavano ad andare a casa e a prendersi il tempo necessario per pensare se parlare ulteriormente con gli agenti.

Nel 2021 la denuncia è stata ufficialmente archiviata e l’avvocato della vittima avrebbe dichiarato che la donna sarebbe stata risarcita al di fuori del risarcimento ufficiale dell’Epstein Victims Compensation Program.